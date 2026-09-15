Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI является отличной отправной точкой для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для геймеров, которые нацелены на стабильную игру в разрешении 1080p или 1440p, и будет оптимально сочетаться с процессорами Ryzen 5, такими как 7500F или 7600. Эта плата также станет надежной основой для домашнего мультимедийного центра или рабочей станции для программирования и обработки фото, обеспечивая доступ к новейшим технологиям по разумной цене.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD A620, который представляет собой самый доступный вход в экосистему сокета AM5. Сам сокет AM5 предназначен для установки процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, гарантируя актуальность сборки на несколько лет вперед. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, что дает большую гибкость при выборе комплектующих, при этом сохраняя достаточный набор слотов для большинства пользователей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется два слота M.2, также работающих по шине PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с учетом стандартов надежности серии TUF GAMING и включает качественные компоненты для стабильной работы. Она без проблем обеспечит питанием процессоры среднего уровня, не требующие экстремального разгона, что подтверждается наличием одного 8-контактного разъема для питания CPU. Такая конфигурация VRM гарантирует стабильность под игровой нагрузкой и в ресурсоемких задачах, предотвращая перегрев и падение производительности центрального процессора.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 1 и классические USB 2.0 для периферии. Важным преимуществом модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать кабель или покупать отдельные адаптеры. За проводное сетевое подключение отвечает быстрый 2.5Gb Ethernet контроллер, а качественный звук обеспечивает 7.1-канальный аудиокодек. Для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет AMD A620 не поддерживает ручной разгон процессора, однако функция Precision Boost Overdrive и разгон памяти через EXPO доступны. Эта плата ориентирована на использование с процессорами Ryzen 5 и Ryzen 7 без индекса "X" или с ним, но без планов на экстремальный оверклокинг. Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для работы с новейшими моделями процессоров может потребоваться обновление BIOS, хотя многие платы поставляются с уже актуальной версией.