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Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD A620
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634248
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB, DisplayPort, HDMI, RJ-45, M.2, PCI
Размеры в упаковке, см
37х30х10
Вес, кг.
1.4

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI является отличной отправной точкой для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для геймеров, которые нацелены на стабильную игру в разрешении 1080p или 1440p, и будет оптимально сочетаться с процессорами Ryzen 5, такими как 7500F или 7600. Эта плата также станет надежной основой для домашнего мультимедийного центра или рабочей станции для программирования и обработки фото, обеспечивая доступ к новейшим технологиям по разумной цене.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD A620, который представляет собой самый доступный вход в экосистему сокета AM5. Сам сокет AM5 предназначен для установки процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, гарантируя актуальность сборки на несколько лет вперед. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, что дает большую гибкость при выборе комплектующих, при этом сохраняя достаточный набор слотов для большинства пользователей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется два слота M.2, также работающих по шине PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с учетом стандартов надежности серии TUF GAMING и включает качественные компоненты для стабильной работы. Она без проблем обеспечит питанием процессоры среднего уровня, не требующие экстремального разгона, что подтверждается наличием одного 8-контактного разъема для питания CPU. Такая конфигурация VRM гарантирует стабильность под игровой нагрузкой и в ресурсоемких задачах, предотвращая перегрев и падение производительности центрального процессора.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 1 и классические USB 2.0 для периферии. Важным преимуществом модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать кабель или покупать отдельные адаптеры. За проводное сетевое подключение отвечает быстрый 2.5Gb Ethernet контроллер, а качественный звук обеспечивает 7.1-канальный аудиокодек. Для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет AMD A620 не поддерживает ручной разгон процессора, однако функция Precision Boost Overdrive и разгон памяти через EXPO доступны. Эта плата ориентирована на использование с процессорами Ryzen 5 и Ryzen 7 без индекса "X" или с ним, но без планов на экстремальный оверклокинг. Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для работы с новейшими моделями процессоров может потребоваться обновление BIOS, хотя многие платы поставляются с уже актуальной версией.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD A620
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB, DisplayPort, HDMI, RJ-45, M.2, PCI
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI является отличной отправной точкой для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD AM5 без лишних затрат. Она идеально подходит для геймеров, которые нацелены на стабильную игру в разрешении 1080p или 1440p, и будет оптимально сочетаться с процессорами Ryzen 5, такими как 7500F или 7600. Эта плата также станет надежной основой для домашнего мультимедийного центра или рабочей станции для программирования и обработки фото, обеспечивая доступ к новейшим технологиям по разумной цене.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет AMD A620, который представляет собой самый доступный вход в экосистему сокета AM5. Сам сокет AM5 предназначен для установки процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и новее, гарантируя актуальность сборки на несколько лет вперед. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить систему как в стандартных, так и в более компактных корпусах, что дает большую гибкость при выборе комплектующих, при этом сохраняя достаточный набор слотов для большинства пользователей.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей AMD EXPO упрощает настройку высокочастотных модулей памяти для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется два слота M.2, также работающих по шине PCIe 4.0, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) спроектирована с учетом стандартов надежности серии TUF GAMING и включает качественные компоненты для стабильной работы. Она без проблем обеспечит питанием процессоры среднего уровня, не требующие экстремального разгона, что подтверждается наличием одного 8-контактного разъема для питания CPU. Такая конфигурация VRM гарантирует стабильность под игровой нагрузкой и в ресурсоемких задачах, предотвращая перегрев и падение производительности центрального процессора.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов, включая несколько USB 3.2 Gen 1 и классические USB 2.0 для периферии. Важным преимуществом модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6 и Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать кабель или покупать отдельные адаптеры. За проводное сетевое подключение отвечает быстрый 2.5Gb Ethernet контроллер, а качественный звук обеспечивает 7.1-канальный аудиокодек. Для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Следует помнить, что чипсет AMD A620 не поддерживает ручной разгон процессора, однако функция Precision Boost Overdrive и разгон памяти через EXPO доступны. Эта плата ориентирована на использование с процессорами Ryzen 5 и Ryzen 7 без индекса "X" или с ним, но без планов на экстремальный оверклокинг. Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для работы с новейшими моделями процессоров может потребоваться обновление BIOS, хотя многие платы поставляются с уже актуальной версией.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Материнская плата Asus TUF GAMING A620M-PLUS WIFI (90MB1F00-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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