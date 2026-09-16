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Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5

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Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
  • Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733120
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
HDMI, 1xRJ-45, 3xАудио порта,1xUSB Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
1.64

Описание товара Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5

Материнская плата Gigabyte формата ATX — отличный выбор для создания современных и мощных игровых или рабочих систем. Поддержка процессоров Intel с разъёмом LGA 1700 и чипсет Intel Z790 обеспечивают высокую производительность и стабильность. Четыре слота для модулей DDR4 позволяют легко установить до 128 ГБ оперативной памяти с внушительной частотой до 5333 МГц — актуально для ресурсоёмких задач и игр нового поколения. Есть поддержка SLI/CrossFire для подключения нескольких видеокарт и наращивания графической мощности. Современные слоты PCI Express 5.0 и 4.0 открывают максимум возможностей для скоростных устройств. Звуковая схема 7.1 создаёт объемное звучание, полностью погружая в атмосферу. Компактные размеры (30,5 x 24,4 см) подойдут для типовых корпусов, а отсутствие Wi-Fi в данном случае делает плату отличным вариантом для сетей с проводным подключением.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
HDMI, 1xRJ-45, 3xАудио порта,1xUSB Type-C, 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen 1, 2xUSB 2.0/1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата ATX — отличный выбор для создания современных и мощных игровых или рабочих систем. Поддержка процессоров Intel с разъёмом LGA 1700 и чипсет Intel Z790 обеспечивают высокую производительность и стабильность. Четыре слота для модулей DDR4 позволяют легко установить до 128 ГБ оперативной памяти с внушительной частотой до 5333 МГц — актуально для ресурсоёмких задач и игр нового поколения. Есть поддержка SLI/CrossFire для подключения нескольких видеокарт и наращивания графической мощности. Современные слоты PCI Express 5.0 и 4.0 открывают максимум возможностей для скоростных устройств. Звуковая схема 7.1 создаёт объемное звучание, полностью погружая в атмосферу. Компактные размеры (30,5 x 24,4 см) подойдут для типовых корпусов, а отсутствие Wi-Fi в данном случае делает плату отличным вариантом для сетей с проводным подключением.


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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