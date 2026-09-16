Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5
Материнская плата Gigabyte формата ATX — отличный выбор для создания современных и мощных игровых или рабочих систем. Поддержка процессоров Intel с разъёмом LGA 1700 и чипсет Intel Z790 обеспечивают высокую производительность и стабильность. Четыре слота для модулей DDR4 позволяют легко установить до 128 ГБ оперативной памяти с внушительной частотой до 5333 МГц — актуально для ресурсоёмких задач и игр нового поколения. Есть поддержка SLI/CrossFire для подключения нескольких видеокарт и наращивания графической мощности. Современные слоты PCI Express 5.0 и 4.0 открывают максимум возможностей для скоростных устройств. Звуковая схема 7.1 создаёт объемное звучание, полностью погружая в атмосферу. Компактные размеры (30,5 x 24,4 см) подойдут для типовых корпусов, а отсутствие Wi-Fi в данном случае делает плату отличным вариантом для сетей с проводным подключением.
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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