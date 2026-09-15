Описание товара Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II mATX LGA1700 4DDR5

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG B760M MORTAR WIFI II является превосходной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера в компактном форм-факторе. Она идеально подходит для геймеров, желающих получить максимальную производительность в паре с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений без необходимости в ручном разгоне CPU. Благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и современным интерфейсам, эта плата также станет надёжным фундаментом для рабочей станции создателя контента, занимающегося видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с актуальными процессорами Intel. Чипсет B760 не поддерживает разгон множителя процессора, но позволяет полноценно настраивать и разгонять оперативную память с помощью XMP-профилей. Компактный форм-фактор Micro-ATX (mATX) позволяет использовать плату как в средних по размеру корпусах, так и в стандартных ATX-моделях, предоставляя гибкость при выборе шасси для вашей сборки.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Поддерживается установка до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до очень высоких частот. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, который обладает максимальной пропускной способностью и обеспечивает задел на будущее для следующих поколений графических ускорителей. Кроме того, на плате распаяны три слота M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, два из которых работают по шине PCIe 4.0 и оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения накопителей.

Питание и компоненты VRM

Одной из сильных сторон этой модели является мощная цифровая система питания процессора (VRM), выполненная по схеме 12+1+1 фаз и охлаждаемая массивными металлическими радиаторами. Такая подсистема питания гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Core i7 и i9 при длительных высоких нагрузках, предотвращая перегрев и падение производительности. Для обеспечения достаточного питания CPU на плате предусмотрены два 8-pin коннектора, что говорит о серьезном запасе прочности VRM-узла.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью соответствует современным требованиям и включает множество портов USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6E, который также обеспечивает поддержку Bluetooth 5.3 для подключения периферии. Качественный звук реализуется с помощью аудиокодека Realtek ALC897, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент с управлением через утилиту MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы важно учесть, что она работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5 и несовместима с модулями DDR4. Убедитесь, что ваш блок питания оснащён двумя 8-pin разъёмами для питания процессора, особенно если вы планируете установку мощных моделей Core i7 или i9. Для поддержки процессоров Intel 14-го поколения "из коробки" может потребоваться обновление BIOS, однако наличие кнопки Flash BIOS Button позволяет сделать это даже без установленного процессора. Форм-фактор mATX требует совместимого корпуса, поэтому перед покупкой проверьте спецификации выбранного вами шасси.