Материнская плата Gigabyte H610I DDR4
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte H610I DDR4
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 является идеальным выбором для сборки компактных и энергоэффективных систем. Она отлично подходит для создания домашнего медиацентра (HTPC), тихого офисного ПК или базовой игровой машины, не требующей экстремальной производительности. Данная плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокет LGA1700) без индекса "K", обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах, таких как веб-серфинг, работа с документами и просмотр контента в высоком разрешении.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, который предоставляет базовый, но достаточный функционал для большинства пользователей, не планирующих заниматься разгоном процессора. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, а форм-фактор Mini-ITX (170x170 мм) диктует главное предназначение платы - использование в ультракомпактных корпусах. При выборе комплектующих необходимо учитывать ограниченное пространство, характерное для SFF-сборок (Small Form Factor), особенно при подборе системы охлаждения CPU и видеокарты.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет использовать более доступные по цене модули или перенести их из предыдущей сборки. Поддерживается двухканальный режим работы, который значительно повышает производительность системы, с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц с применением XMP-профилей. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один разъем M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, который обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Gigabyte H610I DDR4 спроектирована для надежной работы с процессорами начального и среднего уровня. Она включает в себя 6+1+1 фазы и качественные компоненты, которых вполне достаточно для стабильного питания CPU с умеренным энергопотреблением в штатном режиме. Питание на процессор подается через один 8-pin коннектор, что является стандартом для таких решений и не требует от блока питания наличия специфических разъемов. Эта конфигурация VRM гарантирует стабильность без перегрева при использовании с рекомендованными моделями процессоров.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположены все необходимые порты для современного ПК: несколько портов USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт (1GbE LAN). За звук отвечает стандартный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки через три стандартных аудиоразъема. Несмотря на свой компактный размер, плата предоставляет достаточный набор интерфейсов для подключения периферии и комфортной ежедневной эксплуатации.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini-ITX. Эта плата не предназначена для разгона процессора или памяти, а ее система питания не рассчитана на использование топовых процессоров Core i7 и i9, особенно с разблокированным множителем. Для установки процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру, возможно, придется выполнять с использованием совместимого процессора 12-го поколения, если у платы отсутствует функция обновления без CPU. Это отличная и надежная основа для компактной сборки, если вы четко понимаете ее возможности и ограничения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Gigabyte H610I DDR4 является идеальным выбором для сборки компактных и энергоэффективных систем. Она отлично подходит для создания домашнего медиацентра (HTPC), тихого офисного ПК или базовой игровой машины, не требующей экстремальной производительности. Данная плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и i5 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокет LGA1700) без индекса "K", обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах, таких как веб-серфинг, работа с документами и просмотр контента в высоком разрешении.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, который предоставляет базовый, но достаточный функционал для большинства пользователей, не планирующих заниматься разгоном процессора. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, а форм-фактор Mini-ITX (170x170 мм) диктует главное предназначение платы - использование в ультракомпактных корпусах. При выборе комплектующих необходимо учитывать ограниченное пространство, характерное для SFF-сборок (Small Form Factor), особенно при подборе системы охлаждения CPU и видеокарты.
Память и расширение
Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет использовать более доступные по цене модули или перенести их из предыдущей сборки. Поддерживается двухканальный режим работы, который значительно повышает производительность системы, с максимальным объемом до 64 ГБ и частотой до 3200 МГц с применением XMP-профилей. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого накопителя - один разъем M.2, работающий в режиме PCIe 3.0 x4, который обеспечивает высокую скорость загрузки операционной системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на Gigabyte H610I DDR4 спроектирована для надежной работы с процессорами начального и среднего уровня. Она включает в себя 6+1+1 фазы и качественные компоненты, которых вполне достаточно для стабильного питания CPU с умеренным энергопотреблением в штатном режиме. Питание на процессор подается через один 8-pin коннектор, что является стандартом для таких решений и не требует от блока питания наличия специфических разъемов. Эта конфигурация VRM гарантирует стабильность без перегрева при использовании с рекомендованными моделями процессоров.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположены все необходимые порты для современного ПК: несколько портов USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики, а также гигабитный сетевой порт (1GbE LAN). За звук отвечает стандартный аудиокодек Realtek, обеспечивающий качественное звучание для игр, фильмов и музыки через три стандартных аудиоразъема. Несмотря на свой компактный размер, плата предоставляет достаточный набор интерфейсов для подключения периферии и комфортной ежедневной эксплуатации.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата Mini-ITX. Эта плата не предназначена для разгона процессора или памяти, а ее система питания не рассчитана на использование топовых процессоров Core i7 и i9, особенно с разблокированным множителем. Для установки процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; эту процедуру, возможно, придется выполнять с использованием совместимого процессора 12-го поколения, если у платы отсутствует функция обновления без CPU. Это отличная и надежная основа для компактной сборки, если вы четко понимаете ее возможности и ограничения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, ddr5, c usb 2.0
Теги товара: mini-atx, сокет lga1700, с m.2
Достоинства:
Комментарий:
Собрал комп. Работает. Производитель один из лучших, смело можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
проц I5-12400f увидела без проблем. память сразу \"подхватила\" на родной частоте 3200, ничего в биосе настраивать не пришлось. в целом очень неплохой функционал по доступной цене. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Эту плату приобрели по совету разбирающегося знакомого, как наиболее простую, безглючную и надежную. Все отлично работает, никаких нареканий и проблем в использовании замечено не было. Впечатления самые положительные.
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата хорошего качества. Есть все что нужно обычному пользователю, без изысков. Практически самое современное железо без чрезмерных трат.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая недорогая материнская плата слишком мало портов юсб, но есть выход на юсб 3 спереди
Достоинства:
Комментарий:
Простая плата, под простую сборку, но со своими задачами справляется неплохо. Для тех кому не нужно ничего гнать и не нужны никакие разъемы под ргб 5в.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата, беру не первый раз, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнка в своем ценовом сегменте, уже собрал на ней пк. За свои деньги топ!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная материнская плата надёжная от именитого производителя GigaByte. Популярный сокет s1700. Поддержка процессоров не только /12-ой и 13-ой но и новейшей 14-ой серии. Один разъем M.2 NVMe. Один разъем PCI-E 1.0 и один разъем Pci-E 4.0. Нормальная подсистема питания процессора и 8-ми п новым разъемом. Из мининусов- 2 SATA3. И стоит устанавливать только начального и среднего класаа процессоры на нее, до i5 12400f и 13400f, а иначе долго не сможет проработать, быстро износившись. 2 слота под оперативную память позволяют установить до 64gb стандарта ddr4. До 6000руб- советую.
Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte H610I DDR4
Достоинства:
Комментарий:
Собрал комп. Работает. Производитель один из лучших, смело можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
проц I5-12400f увидела без проблем. память сразу \"подхватила\" на родной частоте 3200, ничего в биосе настраивать не пришлось. в целом очень неплохой функционал по доступной цене. рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Эту плату приобрели по совету разбирающегося знакомого, как наиболее простую, безглючную и надежную. Все отлично работает, никаких нареканий и проблем в использовании замечено не было. Впечатления самые положительные.
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата хорошего качества. Есть все что нужно обычному пользователю, без изысков. Практически самое современное железо без чрезмерных трат.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая недорогая материнская плата слишком мало портов юсб, но есть выход на юсб 3 спереди
Достоинства:
Комментарий:
Простая плата, под простую сборку, но со своими задачами справляется неплохо. Для тех кому не нужно ничего гнать и не нужны никакие разъемы под ргб 5в.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнская плата, беру не первый раз, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнка в своем ценовом сегменте, уже собрал на ней пк. За свои деньги топ!
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная материнская плата надёжная от именитого производителя GigaByte. Популярный сокет s1700. Поддержка процессоров не только /12-ой и 13-ой но и новейшей 14-ой серии. Один разъем M.2 NVMe. Один разъем PCI-E 1.0 и один разъем Pci-E 4.0. Нормальная подсистема питания процессора и 8-ми п новым разъемом. Из мининусов- 2 SATA3. И стоит устанавливать только начального и среднего класаа процессоры на нее, до i5 12400f и 13400f, а иначе долго не сможет проработать, быстро износившись. 2 слота под оперативную память позволяют установить до 64gb стандарта ddr4. До 6000руб- советую.