Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus Prime B850M-A-CSM AM5
Материнская плата Asus формата mATX отлично подойдёт для мощной и компактной сборки. Благодаря поддержке современного чипсета AMD B850 и сокета AM5 она совместима с актуальными процессорами — идеальный выбор для требовательных пользователей. Можно установить до 256 ГБ быстрой памяти DDR5 с максимальной частотой 5200 МГц — это огромный запас для игр, работы и многих интенсивных задач. Четыре слота под память и три слота M.2 открывают простор для масштабирования и высокоскоростных накопителей. Два разъёма PCI-E x16 версии 5.0 позволяют подключить несколько видеокарт или расширительные платы, делая систему универсальной для геймеров и профессионалов. Размер платы 24,4 ? 24,4 см не займёт лишнего места в корпусе, сохраняя все возможности для апгрейда. Четыре разъёма SATA обеспечивают гибкость при организации хранилища данных.
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