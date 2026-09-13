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Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4

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Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 1
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 2
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 3
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 4
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 5
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 6
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 7
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 8
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 9
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 10
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 11
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 12
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 13
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 14
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 15
Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 1
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 2
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 3
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 4
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 5
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 6
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 7
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 8
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 9
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 10
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 11
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 12
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 13
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 14
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 15
  • Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716748
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Характеристики

Бренд
MSI
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.61

Описание товара Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4

Плата B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 создана для обеспечения широких возможностей подключения, универсальных инструментов и удобного Wi-Fi решения для геймеров, ищущих комплексный подход. Благодаря 2,5G LAN, Wi-Fi 6E, поддержке DDR4, возможностям PCIe 4.0 и двум разъемам M.2 она оптимально подходит для процессоров Intel Core 14-го / 13-го / 12-го поколения.



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B760 GAMING PLUS WIFI DDR4




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Характеристики
Бренд
MSI
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5333 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Плата B760 GAMING PLUS WIFI DDR4 создана для обеспечения широких возможностей подключения, универсальных инструментов и удобного Wi-Fi решения для геймеров, ищущих комплексный подход. Благодаря 2,5G LAN, Wi-Fi 6E, поддержке DDR4, возможностям PCIe 4.0 и двум разъемам M.2 она оптимально подходит для процессоров Intel Core 14-го / 13-го / 12-го поколения.


Теги товара: atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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