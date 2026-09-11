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Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC)

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Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499232
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC)

Материнская плата для ПК Asus PRIME B550M-A/CSM на базе чипсета AMD B550 поддерживает установку 1 процессора с разъемом AMD AM4, возможно установить 4 модуля памяти DIMM DDR4 общим объемом до 128ГБ, выполнена в форм-факторе mATX.

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Описание
Материнская плата для ПК Asus PRIME B550M-A/CSM на базе чипсета AMD B550 поддерживает установку 1 процессора с разъемом AMD AM4, возможно установить 4 модуля памяти DIMM DDR4 общим объемом до 128ГБ, выполнена в форм-факторе mATX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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