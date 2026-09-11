Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC)
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 499232
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC)
Материнская плата для ПК Asus PRIME B550M-A/CSM на базе чипсета AMD B550 поддерживает установку 1 процессора с разъемом AMD AM4, возможно установить 4 модуля памяти DIMM DDR4 общим объемом до 128ГБ, выполнена в форм-факторе mATX.
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Материнская плата для ПК Asus PRIME B550M-A/CSM на базе чипсета AMD B550 поддерживает установку 1 процессора с разъемом AMD AM4, возможно установить 4 модуля памяти DIMM DDR4 общим объемом до 128ГБ, выполнена в форм-факторе mATX.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Asus PRIME B550M-A/CSM Socket AM4 (90MB14I0-M0EAYC) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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