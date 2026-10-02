Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M1EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M1EAY0)
Материнские платы ASUS серии Prime созданы специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал процессоров Intel Core 13-го поколения. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, PRIME B760-PLUS предлагает пользователям и сборщикам ПК ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и встроенного ПО. ASUS Intelligent Control делает ваш компьютер умным. Наряду с комплексной настройкой и динамической оптимизацией основных аспектов вашей системы, он предлагает разумно упрощенные варианты для новичков в самостоятельной работе с ПК, а также более полные функции для опытных ветеранов. Материнская плата PRIME B760-PLUS предназначена для работы с большим количеством ядер и требованиями к пропускной способности процессоров Intel® Core™ 13-го поколения. Материнская плата ASUS B760 обеспечивает все необходимое для повышения ежедневной производительности, поэтому ваша система будет готова к работе благодаря стабильному питанию, интуитивно понятному охлаждению и гибким возможностям передачи данных.
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