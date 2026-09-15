Описание товара Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM (90MB1GB0-M0EAYC)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME H610I-PLUS-CSM является отличным выбором для создания компактных и экономичных систем в форм-факторе Mini-ITX. Она идеально подходит для сборки офисного ПК, домашнего медиацентра (HTPC) или базовой игровой станции, где приоритетом являются малые габариты и надежность, а не экстремальная производительность. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i3 и Core i5 без индекса "K" (например, i3-12100F или i5-13400) для сокета LGA1700, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и нетребовательных играх. Модель с индексом CSM (Corporate Stable Model) также ориентирована на корпоративный сектор благодаря повышенной стабильности и инструментам для удаленного управления.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет начального уровня Intel H610, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с процессорами Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Чипсет H610 предоставляет базовый, но достаточный функционал без поддержки разгона процессора, что делает его прагматичным решением для систем, не требующих оверклокинга. Главная особенность модели - форм-фактор Mini-ITX (17x17 см), который требует соответствующего компактного корпуса и накладывает ограничения на количество слотов расширения, но позволяет собрать очень маленький и тихий компьютер.

Память и расширение

Несмотря на начальный уровень чипсета, плата предлагает поддержку современной оперативной памяти DDR5, что является значительным преимуществом для производительности системы. Два слота DIMM позволяют установить до 64 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме на частотах до 5600 МГц для повышения пропускной способности. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для быстрого системного накопителя имеется один разъем M.2, поддерживающий NVMe SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x4, чего вполне достаточно для быстрой загрузки ОС и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus PRIME H610I-PLUS-CSM спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при работе с процессорами со штатным TDP. Хотя она не рассчитана на экстремальные нагрузки и разгон флагманских CPU, её возможностей с запасом хватает для эффективного питания популярных моделей Core i3 и i5. Наличие радиатора на силовых элементах VRM обеспечивает их адекватное охлаждение даже в условиях ограниченного пространства Mini-ITX корпуса, предотвращая перегрев и троттлинг. Для питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает необходимый набор портов для большинства сценариев использования. Вы найдете здесь видеовыходы HDMI и DisplayPort для подключения мониторов при использовании встроенной в процессор графики, порты USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0 для периферии, а также гигабитный сетевой порт Ethernet на базе контроллера Realtek. Звуковая подсистема реализована на базе стандартного аудиокодека Realtek. Важно отметить, что встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth отсутствуют, поэтому для беспроводной связи потребуется приобрести отдельный USB-адаптер или карту расширения.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой этой платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор Mini-ITX, а блок питания оснащен 8-контактным разъемом для питания CPU. Эта модель не предназначена для разгона процессора и не подходит для установки высокопроизводительных чипов Intel Core i7 или i9 серии "K", так как система питания не рассчитана на подобные нагрузки. При использовании процессоров Intel 13-го или 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS; проверьте информацию о поддержке на официальном сайте производителя, так как для обновления может понадобиться совместимый процессор предыдущего поколения.