Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6
**Материнская плата Gigabyte B840M DS3H WIFI6 — надёжное решение для вашего ПК!** Ищете материнскую плату для сборки современного компьютера? Gigabyte B840M DS3H WIFI6 — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и широкие возможности расширения системы. **Почему стоит выбрать эту материнскую плату?** * **Поддержка современных технологий:** разъём AM5 для новейших процессоров, поддержка оперативной памяти DDR5. * **Высокая производительность:** возможность разгона памяти до 8200 МГц (OC) при минимальной частоте 4400 МГц. * **Много возможностей для расширения:** 4 слота для оперативной памяти, 2 разъёма M.2 и 4 порта SATA 6 Гб/с для подключения накопителей. * **Компактность и удобство:** форм-фактор Micro-ATX позволяет разместить плату в большинстве современных корпусов. * **Беспроводное подключение:** встроенный модуль WIFI6 для удобного доступа к сети. **Основные характеристики:** * разъём для процессора: AM5; * чипсет: AMD B840; * форм-фактор: Micro-ATX; * тип оперативной памяти: DDR5; * количество слотов памяти: 4; * максимальная частота памяти (OC): 8200 МГц; * минимальная частота памяти: 4400 МГц; * количество сокетов M.2: 2; * количество портов SATA 6 Гб/с: 4. С материнской платой Gigabyte B840M DS3H WIFI6 вы получите надёжную основу для мощной и производительной системы. Создайте компьютер, который будет соответствовать вашим требованиям и ожиданиям!
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