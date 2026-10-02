Top.Mail.Ru
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643796
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI x 2, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура/мышь)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS является превосходной основой для сборки современных и производительных ПК среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от видеокарт нового поколения и процессоров Intel Core i5 или Core i7 без переплаты за функции экстремального разгона. Также эта плата станет надежным выбором для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и работой с графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и накопителей NVMe PCIe 4.0. Для своей работы плата использует сокет LGA1700, что делает ее оптимальной для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, который представляет собой золотую середину для современных систем: он открывает доступ к высокоскоростной шине PCIe 5.0 для видеокарты и позволяет использовать профили разгона оперативной памяти (XMP), но не поддерживает оверклокинг самого процессора. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Полноразмерный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Asus PRIME B760-PLUS ориентирована на использование новейшего стандарта оперативной памяти. На плате распаяно четыре слота для модулей DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме на высоких частотах. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Возможности расширения дополнены слотами PCIe 4.0 и 3.0 для периферийных устройств, а для создания быстрой дисковой подсистемы имеется три слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащенных радиаторами для эффективного охлаждения SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с запасом прочности для стабильной работы многоядерных чипов Intel Core. Она включает качественные компоненты и массивные радиаторы, которые эффективно отводят тепло от силовых элементов даже при длительных высоких нагрузках. Питание на процессор подается через один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат данного класса и обеспечивает достаточную мощность для процессоров без разблокированного множителя. Такая конфигурация гарантирует стабильность системы в играх и рабочих приложениях без необходимости в экстремальном охлаждении зоны VRM.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель материнской платы предлагает современный набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны разнообразные порты USB, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C для удобного подключения современных гаджетов. За сетевое соединение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в локальной сети и быстрый доступ в интернет. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии подсветки ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому ваши старые модули DDR4 не подойдут. Для обеспечения стабильного питания процессора рекомендуется использовать блок питания с соответствующим 8-pin коннектором CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, она отлично справляется с поддержанием турбо-частот мощных Core i7. При установке процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит учитывать при планировании сборки.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI x 2, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура/мышь)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS является превосходной основой для сборки современных и производительных ПК среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от видеокарт нового поколения и процессоров Intel Core i5 или Core i7 без переплаты за функции экстремального разгона. Также эта плата станет надежным выбором для создателей контента, занимающихся видеомонтажом и работой с графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и накопителей NVMe PCIe 4.0. Для своей работы плата использует сокет LGA1700, что делает ее оптимальной для процессоров Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, который представляет собой золотую середину для современных систем: он открывает доступ к высокоскоростной шине PCIe 5.0 для видеокарты и позволяет использовать профили разгона оперативной памяти (XMP), но не поддерживает оверклокинг самого процессора. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром актуальных процессоров Intel. Полноразмерный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Asus PRIME B760-PLUS ориентирована на использование новейшего стандарта оперативной памяти. На плате распаяно четыре слота для модулей DDR5, что позволяет установить до 192 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме на высоких частотах. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Возможности расширения дополнены слотами PCIe 4.0 и 3.0 для периферийных устройств, а для создания быстрой дисковой подсистемы имеется три слота M.2, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 x4 и оснащенных радиаторами для эффективного охлаждения SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на этой плате спроектирована с запасом прочности для стабильной работы многоядерных чипов Intel Core. Она включает качественные компоненты и массивные радиаторы, которые эффективно отводят тепло от силовых элементов даже при длительных высоких нагрузках. Питание на процессор подается через один 8-контактный разъем, что является стандартом для плат данного класса и обеспечивает достаточную мощность для процессоров без разблокированного множителя. Такая конфигурация гарантирует стабильность системы в играх и рабочих приложениях без необходимости в экстремальном охлаждении зоны VRM.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель материнской платы предлагает современный набор портов для подключения любой периферии. Пользователю доступны разнообразные порты USB, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем USB Type-C для удобного подключения современных гаджетов. За сетевое соединение отвечает производительный 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в локальной сети и быстрый доступ в интернет. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка фирменной технологии подсветки ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта модель работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому ваши старые модули DDR4 не подойдут. Для обеспечения стабильного питания процессора рекомендуется использовать блок питания с соответствующим 8-pin коннектором CPU. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, она отлично справляется с поддержанием турбо-частот мощных Core i7. При установке процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS, что стоит учитывать при планировании сборки.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS (90MB1EF0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...