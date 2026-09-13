Материнская плата Gigabyte B840M DS3H,
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B840M DS3H,
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B840 в компактном форм-факторе mATX — оптимальный выбор для современных производительных сборок. Размер 24,4?24,4 см легко впишется даже в ограниченное пространство корпуса, сохранив при этом необходимую функциональность. Четыре слота под оперативную память DDR5 поддерживают невероятный объём до 256 ГБ и высокую частоту — до 8200 МГц, обеспечивая запас по производительности для тяжёлых рабочих задач и современных игр. Благодаря двум слотам M.2 быстрые SSD легко интегрируются в вашу систему. Поддержка Socket AM5 открывает путь к новым процессорам, а интерфейс PCI Express 4.0 работает на скорости современных видеокарт. Эта плата рассчитана на индивидуальные решения без SLI/CrossFire и встроенного Wi-Fi, делая акцент на мощных одиночных сборках.
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