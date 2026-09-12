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Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS

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Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 1
Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 2
Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 3
Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 4
Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 1
  • Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 2
  • Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 3
  • Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 4
  • Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674884
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB Type-A 10 Гб/с, 4 x USB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, 3 x Audio jacks, 1 x PS/2 Клавиатура/Мышь комбопорт
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.29

Описание товара Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS представляет собой сбалансированную основу для создания современных и производительных систем. Она идеально подходит для геймеров, собирающих игровой ПК среднего ценового сегмента, а также для создателей контента и пользователей, которым нужна надёжная рабочая станция для повседневных задач, включая работу с графикой и программирование. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и non-K версиями Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал без необходимости в сложном разгоне.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, который является "золотой серединой", предлагая поддержку высокоскоростной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0, но без возможности разгона процессора. Плата оснащена сокетом LGA1700, что гарантирует совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением: она легко поместится как в небольшие mATX-корпуса, так и в стандартные башни ATX, оставляя при этом достаточно пространства для организации хорошего воздушного потока.

Память и расширение

Плата ориентирована на будущее и поддерживает исключительно современный стандарт оперативной памяти DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти и задействовать двухканальный режим для максимальной производительности, а поддержка профилей Intel XMP 3.0 даёт возможность легко активировать высокочастотные комплекты памяти. Для видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией SafeSlot Core+, готовый к установке самых мощных и тяжёлых графических ускорителей. Дополнительно имеются два слота M.2 для быстрых NVMe SSD, работающих по шине PCIe 4.0, причём один из них оснащён радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости накопителя.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASUS Prime B760M-PLUS спроектирована с расчётом на надёжную и долговечную работу под нагрузкой. Она использует качественные компоненты и массивный радиатор для эффективного отвода тепла от силовых элементов, что гарантирует стабильность даже при длительных игровых сессиях или рендеринге видео. Питание на CPU подаётся через стандартный 8-pin коннектор, а подсистема VRM отлично справляется с энергопотреблением процессоров уровня Core i5 и Core i7 без разгона, обеспечивая им стабильное напряжение без просадок.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов для подключения периферии, включая быстрые порты USB 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) и универсальный разъём USB Type-C. За сетевые возможности отвечает контроллер Realtek 2.5Gb Ethernet, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных по сравнению со стандартным гигабитным подключением. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek обеспечивает качественный звук для игр и мультимедиа. Хотя встроенного Wi-Fi модуля нет, на плате предусмотрен специальный M.2-слот (Key E) для его самостоятельной установки в будущем.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата не поддерживает разгон процессоров с индексом "K", её сильная сторона - стабильная работа "из коробки" и разгон оперативной памяти. Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор Intel 12-го, 13-го или 14-го поколения совместим с чипсетом B760. Для использования процессоров последнего поколения может потребоваться обновление BIOS, а поскольку у этой модели нет функции BIOS FlashBack, для обновления понадобится совместимый процессор более старого поколения. Выбирая корпус, ориентируйтесь на форм-фактор Micro-ATX или ATX и обеспечьте хорошую вентиляцию для эффективного охлаждения зоны VRM и других компонентов.



Теги товара: micro-atx, ddr5

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB Type-A 10 Гб/с, 4 x USB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, 3 x Audio jacks, 1 x PS/2 Клавиатура/Мышь комбопорт
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASUS Prime B760M-PLUS представляет собой сбалансированную основу для создания современных и производительных систем. Она идеально подходит для геймеров, собирающих игровой ПК среднего ценового сегмента, а также для создателей контента и пользователей, которым нужна надёжная рабочая станция для повседневных задач, включая работу с графикой и программирование. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5 и non-K версиями Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал без необходимости в сложном разгоне.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит чипсет Intel B760, который является "золотой серединой", предлагая поддержку высокоскоростной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0, но без возможности разгона процессора. Плата оснащена сокетом LGA1700, что гарантирует совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel. Компактный форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением: она легко поместится как в небольшие mATX-корпуса, так и в стандартные башни ATX, оставляя при этом достаточно пространства для организации хорошего воздушного потока.

Память и расширение

Плата ориентирована на будущее и поддерживает исключительно современный стандарт оперативной памяти DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти и задействовать двухканальный режим для максимальной производительности, а поддержка профилей Intel XMP 3.0 даёт возможность легко активировать высокочастотные комплекты памяти. Для видеокарты предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией SafeSlot Core+, готовый к установке самых мощных и тяжёлых графических ускорителей. Дополнительно имеются два слота M.2 для быстрых NVMe SSD, работающих по шине PCIe 4.0, причём один из них оснащён радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости накопителя.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ASUS Prime B760M-PLUS спроектирована с расчётом на надёжную и долговечную работу под нагрузкой. Она использует качественные компоненты и массивный радиатор для эффективного отвода тепла от силовых элементов, что гарантирует стабильность даже при длительных игровых сессиях или рендеринге видео. Питание на CPU подаётся через стандартный 8-pin коннектор, а подсистема VRM отлично справляется с энергопотреблением процессоров уровня Core i5 и Core i7 без разгона, обеспечивая им стабильное напряжение без просадок.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен современный набор портов для подключения периферии, включая быстрые порты USB 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с) и универсальный разъём USB Type-C. За сетевые возможности отвечает контроллер Realtek 2.5Gb Ethernet, который обеспечивает более высокую скорость передачи данных по сравнению со стандартным гигабитным подключением. Встроенный 7.1-канальный аудиокодек Realtek обеспечивает качественный звук для игр и мультимедиа. Хотя встроенного Wi-Fi модуля нет, на плате предусмотрен специальный M.2-слот (Key E) для его самостоятельной установки в будущем.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата не поддерживает разгон процессоров с индексом "K", её сильная сторона - стабильная работа "из коробки" и разгон оперативной памяти. Перед покупкой убедитесь, что выбранный вами процессор Intel 12-го, 13-го или 14-го поколения совместим с чипсетом B760. Для использования процессоров последнего поколения может потребоваться обновление BIOS, а поскольку у этой модели нет функции BIOS FlashBack, для обновления понадобится совместимый процессор более старого поколения. Выбирая корпус, ориентируйтесь на форм-фактор Micro-ATX или ATX и обеспечьте хорошую вентиляцию для эффективного охлаждения зоны VRM и других компонентов.



Теги товара: micro-atx, ddr5
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