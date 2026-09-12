Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II станет надёжной основой для производительной игровой системы или рабочей станции среднего и высокого класса. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с мощными видеокартами, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и стримингом. Эта модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений для сокета LGA1700, которые не требуют экстремального разгона, но нуждаются в стабильном питании.

Чипсет, сокет и форм-фактор Плата построена на базе современного чипсета Intel B760, который предлагает отличный баланс функциональности и цены, поддерживая разгон оперативной памяти, но без возможности изменения множителя процессора. Использование сокета LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Компактный форм-фактор Micro-ATX позволяет собирать мощные, но относительно небольшие ПК, легко помещающиеся в большинство современных корпусов.

Память и расширение Для оперативной памяти предусмотрены четыре слота DDR5, работающие в двухканальном режиме, с поддержкой профилей XMP 3.0 и частот свыше 7200 МГц в режиме разгона. Это обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Основной слот для видеокарты работает по стандарту PCIe 5.0 x16, гарантируя максимальную производительность для самых современных графических ускорителей, а для накопителей доступны два слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4, один из которых оснащён фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+1 фазы с качественными силовыми каскадами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение даже для многоядерных процессоров Intel Core i7 под высокой нагрузкой. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и троттлинг. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8-pin и 4-pin, что является залогом надёжной работы системы без просадок по напряжению.

Подключения и дополнительные возможности Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, несколько портов USB 3.2 Gen 2 и Gen 1, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек дополнен технологиями для улучшения качества звука, а поддержка Asus Aura Sync позволяет синхронизировать подсветку совместимых компонентов.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата Micro-ATX, а блок питания оснащён необходимыми разъёмами питания процессора (8-pin + 4-pin). Хотя плата и рассчитана на мощные чипы, для процессоров серий Core i7 и i9 рекомендуется использовать производительную систему охлаждения. Для поддержки новейших процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое можно выполнить с помощью функции ASUS EZ Flash.