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Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI

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Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI - фото 1
Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI - фото 2
Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634267
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.32

Описание товара Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI

Материнская плата ASRock B650M Pro RS WiFi предназначена для построения рабочей станции либо игрового ПК. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и рассчитана на установку процессора AM5. Для оперативной памяти объемом до 192 ГБ с поддержкой профилей разгона AMD EXPO или Intel XMP есть 4 слота DIMM DDR5. Два слота PCI-E x16 предусматривают размещение дискретной видеокарты. Создать вместительную систему хранения позволяют 3 разъема M.2 и 4 слота SATA. Высокая сетевая производительность в Интернете достигается благодаря адаптеру 2.5 Гбит/с LAN и интегрированному контроллеру Wi-Fi 6E. Алюминиевые радиаторы обеспечивают стабильное охлаждение основных компонентов. Система питания Dr.MOS 8+2+1 фаз и 6-слойная печатная плата гарантируют бесперебойное функционирование. Для создания освещения по предпочтениям пользователя плата ASRock B650M Pro RS WiFi оборудована подсветкой и управляемыми разъемами RGB.

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock B650M PRO RS WIFI




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Описание
Материнская плата ASRock B650M Pro RS WiFi предназначена для построения рабочей станции либо игрового ПК. Она выполнена в компактном форм-факторе Micro-ATX и рассчитана на установку процессора AM5. Для оперативной памяти объемом до 192 ГБ с поддержкой профилей разгона AMD EXPO или Intel XMP есть 4 слота DIMM DDR5. Два слота PCI-E x16 предусматривают размещение дискретной видеокарты. Создать вместительную систему хранения позволяют 3 разъема M.2 и 4 слота SATA. Высокая сетевая производительность в Интернете достигается благодаря адаптеру 2.5 Гбит/с LAN и интегрированному контроллеру Wi-Fi 6E. Алюминиевые радиаторы обеспечивают стабильное охлаждение основных компонентов. Система питания Dr.MOS 8+2+1 фаз и 6-слойная печатная плата гарантируют бесперебойное функционирование. Для создания освещения по предпочтениям пользователя плата ASRock B650M Pro RS WiFi оборудована подсветкой и управляемыми разъемами RGB.
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Отзывы


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