Материнская плата Gigabyte B840 GAMING X WIFI6E
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B840 GAMING X WIFI6E
Материнская плата Gigabyte на базе свежего чипсета AMD B840 полностью раскрывает возможности современных процессоров с сокетом AM5. Форм-фактор ATX идеально впишется в стандартный корпус, а аккуратные размеры (30,5 ? 24,4 см) обеспечивают удобство монтажа. Три слота M.2 — свобода для самых быстрых накопителей: забывайте о замедлениях при запуске игр и работы с большими файлами. Четыре слота для памяти позволят установить до 256 ГБ оперативной памяти DDR5 с поразительной максимальной частотой 7600 МГц. Такая конфигурация подойдёт не только энтузиастам, но и профессионалам — тяжелые приложения и многозадачность ей по плечу. Слот PCI Express 4.0 познакомит с современными видеокартами и ускорителями, а встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов. Материнская плата Gigabyte — для тех, кто ценит скорость, мощность и технологичность.
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