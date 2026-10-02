Материнская плата Asus PRIME B650M-A WIFI II (90MB1EG0-M0EAY0)
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634249
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.4
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B650M-A WIFI II (90MB1EG0-M0EAY0)
Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, в том числе геймерами, и широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты и материалы. Имеет качественную аудиосистему, с которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты и разъемы.
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Материнская плата отличается высокой степенью надежности. Она может использоваться профессионалами, в том числе геймерами, и широким кругом других пользователей. Для ее создания использованы высококачественные компоненты и материалы. Имеет качественную аудиосистему, с которой могут использоваться наушники, гарнитура, внешние колонки. Плата имеет все востребованные порты и разъемы.
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