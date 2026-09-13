Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B650M GAMING PLUS WF
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD B650 создана для тех, кто ценит свободу апгрейда и современные технологии. Форм-фактор ATX делает её отличной основой для производительной системы, а встроенный процессор экономит время на сборку. Четыре слота под DDR5-память поддерживают суммарно до 256 ГБ с частотой до 5200 МГц — идеальный выбор для ресурсоёмких задач и работы с большими объемами данных. Поддержка PCI Express 4.0 раскрывает потенциал высокоскоростных устройств, а слот PCI-E x4 добавляет гибкости для установки дополнительного оборудования. Встроенный Wi-Fi упрощает подключение к сети без лишних проводов. Отсутствие поддержки SLI/CrossFire оптимизирует плату для пользователей, которым важна стабильная и простая конфигурация без лишних сложностей.
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