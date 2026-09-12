Материнская плата MSI B650M GAMING WIFI
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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675834
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
3 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мб/с)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.35
Описание товара Материнская плата MSI B650M GAMING WIFI
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI на основе чипсета AMD B650 ориентирована на сборку компактного игрового компьютера. Модель поддерживает CPU AMD Ryzen 8000 G и 7000. Плата с размерами 244x244 мм соответствует форм-фактору Micro-ATX. Устройство защищено от перегрева крупными радиаторами зоны VRM, чипсета и 2 разъемов M.2. Производительность компьютера в видеоиграх повышает технология разгона оперативной памяти AMD EXPO. Поддержка спецификации TPM 2.0 гарантирует реализацию стандартных функций безопасности Windows 11.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнская плата
Внешние выходы
3 x USB 3.2 Gen 2, 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Развернуть
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мб/с)
Страна производитель
Китай
Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI на основе чипсета AMD B650 ориентирована на сборку компактного игрового компьютера. Модель поддерживает CPU AMD Ryzen 8000 G и 7000. Плата с размерами 244x244 мм соответствует форм-фактору Micro-ATX. Устройство защищено от перегрева крупными радиаторами зоны VRM, чипсета и 2 разъемов M.2. Производительность компьютера в видеоиграх повышает технология разгона оперативной памяти AMD EXPO. Поддержка спецификации TPM 2.0 гарантирует реализацию стандартных функций безопасности Windows 11.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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