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Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E

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Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 1
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 2
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 3
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 4
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 5
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 6
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 7
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 8
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 9
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 10
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 11
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 12
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 13
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 14
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 15
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 16
Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B840
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 5
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 6
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 7
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 8
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 9
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 10
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 11
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 12
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 13
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 14
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 15
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 16
  • Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716751
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.37

Описание товара Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E

Для кого и под какие задачи Эта плата станет отличным выбором для геймеров, собирающих систему среднего или высокого класса на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколений. Она оптимально сочетается с такими процессорами, как Core i5 или неразгоняемые версии Core i7, обеспечивая стабильную работу в современных играх и при выполнении ресурсоемких задач, вроде стриминга или видеомонтажа начального уровня. Благодаря компактному размеру и хорошему набору функций, она подходит для создания производительной, но не громоздкой игровой станции.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит новый чипсет Intel B840, работающий с процессорным сокетом LGA1700, что гарантирует поддержку актуальных поколений процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, которое можно установить как в стандартные ATX-корпуса, так и в более компактные M-ATX модели, экономя пространство. Такой формат предлагает хороший баланс между размерами и функциональным оснащением для большинства сборок.

Память и расширение Плата поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и приложений в двухканальном режиме. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe, как правило, версии 5.0, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями. Возможности для хранения данных включают несколько слотов M.2 для быстрых NVMe SSD, часто оснащенных радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM Надежная система питания процессора (VRM) с достаточным количеством фаз и качественными компонентами гарантирует стабильную подачу энергии даже при использовании мощных моделей Intel Core. Зона VRM оснащена массивными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и падение производительности при длительных нагрузках. Для подключения питания процессора, как правило, используется один или два разъёма (например, 8+4 pin), что обеспечивает запас мощности для стабильной работы системы.

Подключения и дополнительные возможности Одной из ключевых особенностей является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное беспроводное подключение к сети и периферии. Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и Type-C, а также проводной сетевой адаптер 2.5GbE для минимальных задержек в онлайн-играх. Качественный звуковой кодек отвечает за чистое и объемное звучание, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет синхронизировать подсветку компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании самых новых моделей 14-го поколения. Хотя форм-фактор Micro-ATX совместим с большинством корпусов, обратите внимание на достаточное пространство для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Эта плата ориентирована на стабильную игровую производительность, а не на экстремальный разгон, поэтому для энтузиастов оверклокинга лучше подойдут модели на чипсете Z-серии.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B840
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи Эта плата станет отличным выбором для геймеров, собирающих систему среднего или высокого класса на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколений. Она оптимально сочетается с такими процессорами, как Core i5 или неразгоняемые версии Core i7, обеспечивая стабильную работу в современных играх и при выполнении ресурсоемких задач, вроде стриминга или видеомонтажа начального уровня. Благодаря компактному размеру и хорошему набору функций, она подходит для создания производительной, но не громоздкой игровой станции.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит новый чипсет Intel B840, работающий с процессорным сокетом LGA1700, что гарантирует поддержку актуальных поколений процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, которое можно установить как в стандартные ATX-корпуса, так и в более компактные M-ATX модели, экономя пространство. Такой формат предлагает хороший баланс между размерами и функциональным оснащением для большинства сборок.

Память и расширение Плата поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и приложений в двухканальном режиме. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe, как правило, версии 5.0, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями. Возможности для хранения данных включают несколько слотов M.2 для быстрых NVMe SSD, часто оснащенных радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM Надежная система питания процессора (VRM) с достаточным количеством фаз и качественными компонентами гарантирует стабильную подачу энергии даже при использовании мощных моделей Intel Core. Зона VRM оснащена массивными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и падение производительности при длительных нагрузках. Для подключения питания процессора, как правило, используется один или два разъёма (например, 8+4 pin), что обеспечивает запас мощности для стабильной работы системы.

Подключения и дополнительные возможности Одной из ключевых особенностей является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное беспроводное подключение к сети и периферии. Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и Type-C, а также проводной сетевой адаптер 2.5GbE для минимальных задержек в онлайн-играх. Качественный звуковой кодек отвечает за чистое и объемное звучание, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет синхронизировать подсветку компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании самых новых моделей 14-го поколения. Хотя форм-фактор Micro-ATX совместим с большинством корпусов, обратите внимание на достаточное пространство для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Эта плата ориентирована на стабильную игровую производительность, а не на экстремальный разгон, поэтому для энтузиастов оверклокинга лучше подойдут модели на чипсете Z-серии.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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