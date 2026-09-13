Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRO H810M-C-CSM LGA1851
Материнская плата ASUS PRO H810M-C-CSM - бизнес-ориентированная microATX-плата на чипсете Intel H810 под сокет LGA1851, рассчитанная на современные процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения. Она поддерживает оперативную память DDR5 (до 128 ГБ) и предлагает базовый набор интерфейсов для офисных и корпоративных ПК.
Для каких сборок плата
Модель подходит для рабочих станций и офисных систем, где важны стабильность, поддержка актуальных процессоров и базовый набор корпоративных функций. Форм-фактор microATX обеспечивает совместимость с большинством типовых корпусов и даёт достаточно слотов для расширения.
Ключевые особенности
Плата предлагает один слот PCIe x16 (Gen 5) для видеокарты или другого устройства, два слота DDR5 DIMM, до 4 портов SATA III и два разъёма M.2 для высокоскоростных SSD. Есть гигабитный Ethernet на базе контроллера Intel, 7.1-канальный аудиокодек и набор внутренних разъёмов, включая заголовки USB 2.0 и TPM для реализации корпоративных политик безопасности.
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Материнская плата ASUS PRO H810M-C-CSM - бизнес-ориентированная microATX-плата на чипсете Intel H810 под сокет LGA1851, рассчитанная на современные процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения. Она поддерживает оперативную память DDR5 (до 128 ГБ) и предлагает базовый набор интерфейсов для офисных и корпоративных ПК.
Для каких сборок плата
Модель подходит для рабочих станций и офисных систем, где важны стабильность, поддержка актуальных процессоров и базовый набор корпоративных функций. Форм-фактор microATX обеспечивает совместимость с большинством типовых корпусов и даёт достаточно слотов для расширения.
Ключевые особенности
Плата предлагает один слот PCIe x16 (Gen 5) для видеокарты или другого устройства, два слота DDR5 DIMM, до 4 портов SATA III и два разъёма M.2 для высокоскоростных SSD. Есть гигабитный Ethernet на базе контроллера Intel, 7.1-канальный аудиокодек и набор внутренних разъёмов, включая заголовки USB 2.0 и TPM для реализации корпоративных политик безопасности.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0, с m.2
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