Описание товара Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 Socket AM4

Для кого и под какие задачи Материнская плата Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2 станет отличной основой для производительной игровой системы или рабочей станции среднего и высокого класса. Она идеально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, такими как Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5800X, позволяя раскрыть их потенциал в играх, стриминге и задачах по созданию контента. Благодаря мощной подсистеме питания, плата уверенно справится и с более требовательными чипами вроде Ryzen 9, что делает её универсальным выбором для энтузиастов, строящих мощный ПК на проверенной платформе AM4.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит чипсет AMD B550, который является золотой серединой для сокета AM4, предлагая поддержку передового интерфейса PCIe 4.0 для видеокарты и одного M.2 накопителя. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки и широкие возможности для расширения, но требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower. Использование сокета AM4 гарантирует совместимость с огромным парком процессоров Ryzen серий 3000, 4000G и 5000, предоставляя гибкость при выборе комплектующих.

Память и расширение Для установки оперативной памяти предусмотрено четыре слота DDR4, работающих в двухканальном режиме, с поддержкой модулей объемом до 128 ГБ и высоких частот разгона для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Главный слот для видеокарты работает по скоростному стандарту PCIe 4.0 x16, а для накопителей доступны два разъёма M.2: один с поддержкой PCIe 4.0 для сверхбыстрых NVMe SSD и второй с интерфейсом PCIe 3.0, причём основной слот оснащен фирменным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM Надежность и стабильность работы процессора обеспечивает мощная цифровая система питания (VRM) по схеме 12+2 фазы с качественными компонентами и массивными радиаторами. Такая конфигурация гарантирует чистое и стабильное напряжение даже при использовании многоядерных процессоров Ryzen 7 и Ryzen 9 в ресурсоёмких задачах или при умеренном разгоне. Для подключения питания процессора используется стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает достаточный запас мощности для всей линейки совместимых CPU.

Подключения и дополнительные возможности Плата оснащена современным набором интерфейсов, включая быстрый сетевой адаптер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6 (802.11ax) с Bluetooth 5, что обеспечивает гибкость и высокую скорость как проводного, так и беспроводного подключения. На задней панели представлен широкий выбор портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2, а за качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC1200. Для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент с управлением через фирменное ПО.

Важные нюансы перед покупкой При покупке убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Эта модель предназначена для процессоров AMD AM4 и несовместима с новейшими чипами AM5 (Ryzen 7000 и новее). Для работы с процессорами Ryzen 5000-й серии может потребоваться обновление BIOS, однако данная плата оснащена функцией Q-Flash Plus, позволяющей обновить прошивку без установки процессора и памяти. Хотя система питания достаточно мощная для большинства сценариев, для экстремального разгона флагманских процессоров стоит рассмотреть платы на старшем чипсете.