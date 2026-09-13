Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asrock B850M PRO RS WIFI Socket AM5 AMD
Материнская плата ASRock формата mATX сочетает компактность с удивительной вместимостью для сборки современного ПК. Четыре слота под память DDR5 с максимальной частотой до 8000 МГц и общим объёмом до 256 ГБ подарят фантастический запас для многозадачности и работы с ресурсоёмкими приложениями. Чипсет AMD B850 и сокет AM5 открывают двери к новейшим процессорам, а поддержка PCI Express 5.0 обеспечивает молниеносную скорость для передовых видеокарт и других устройств. Встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов и подарит свободу подключения, а объемная звуковая схема 7.1 позволит наслаждаться качественным многоканальным звуком. Без поддержки SLI/CrossFire — чистый акцент на стабильности системы и максимальной производительности одной видеокарты.
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