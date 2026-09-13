Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS AM5 (90MB1LC0-M0EAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.2
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2 Type C, USB 3.2 Gen 1 Type C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type А, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type А, 2хUSB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х10
Вес, кг.
2
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS AM5 (90MB1LC0-M0EAY0)
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS AM5 (90MB1LC0-M0EAY0)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.2
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2 Type C, USB 3.2 Gen 1 Type C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type А, 2хUSB 3.2 Gen 1 Type А, 2хUSB 3.2 Gen 1, 6хUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS AM5 (90MB1LC0-M0EAY0)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Материнская плата Asus PRIME B850-PLUS AM5 (90MB1LC0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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