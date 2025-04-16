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Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700

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Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 1
Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 2
Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 3
Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
4
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 220 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591336
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700
16 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2хUSB 3.0, 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
7
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц, 6600 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц, 7200 МГц
Слотов PCI-E x16
4
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.3

Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z790-P является отлично сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core i5 или Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений с возможностью разгона, но не хотят переплачивать за флагманские функции. Эта плата станет надежным фундаментом для производительной системы, нацеленной на современные игры в высоком разрешении, стриминг, видеомонтаж или работу в ресурсоемких приложениях, обеспечивая стабильность и хороший потенциал для апгрейда.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит передовой чипсет Intel Z790, открывающий доступ к полному набору функций платформы, включая разгон процессора и оперативной памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая гибкость в выборе. Исполнение в полноразмерном форм-факторе ATX требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предоставляет достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, массивных систем охлаждения и удобного кабель-менеджмента.

Память и расширение

Asus PRIME Z790-P ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью XMP-профилей, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предназначен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0. Система хранения данных может быть организована с помощью трех слотов M.2 для скоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на мощные процессоры серии Core i7 при умеренном разгоне. Качественные компоненты и массивные радиаторы на силовой обвязке обеспечивают эффективный отвод тепла, поддерживая низкие температуры и стабильность системы во время длительных нагрузок. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU и является важным фактором при выборе блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер от Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных в локальной сети. Встроенный 8-канальный аудиокодек обеспечивает качественное звучание, а для энтузиастов кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе Asus PRIME Z790-P стоит учесть, что она требует оперативной памяти стандарта DDR5 - модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения стабильной работы мощных процессоров и VRM рекомендуется использовать корпус с хорошей вентиляцией. Также убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами CPU 8+4 pin. Хотя плата поддерживает процессоры Intel 12-14 поколений "из коробки", для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью фирменной утилиты. Эта модель не оснащена встроенным Wi-Fi модулем, но имеет слот M.2 (Key E) для его самостоятельной установки.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME Z790-P Soc-1700

Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
сирийник пробивается как оригинал гарантия от производителя до 27года
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, гарантия Ситилинк 3 года, цена 18,5. Работоспособность пока не проверена. Качество звука по комментариям хорошее. Брал для системы на am4 в связке с Ryzen 3900x+ 64 GB ddr4, rtx3080 10gb, 2x nvme m.2 1tb.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Проверку прошла успешно. Дальше время покажет



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
2хUSB 3.0, 4хUSB 2.0, 2хUSB 3.1, 1хUSB 3.2 (Type-C)
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
7
Чипсет
Intel Z790
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц, 6600 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц, 7200 МГц
Слотов PCI-E x16
4
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z790-P является отлично сбалансированной основой для сборки мощного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для пользователей, которые планируют использовать процессоры Intel Core i5 или Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений с возможностью разгона, но не хотят переплачивать за флагманские функции. Эта плата станет надежным фундаментом для производительной системы, нацеленной на современные игры в высоком разрешении, стриминг, видеомонтаж или работу в ресурсоемких приложениях, обеспечивая стабильность и хороший потенциал для апгрейда.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит передовой чипсет Intel Z790, открывающий доступ к полному набору функций платформы, включая разгон процессора и оперативной памяти. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром современных процессоров Intel, давая гибкость в выборе. Исполнение в полноразмерном форм-факторе ATX требует соответствующего корпуса Mid-Tower или Full-Tower, но взамен предоставляет достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, массивных систем охлаждения и удобного кабель-менеджмента.

Память и расширение

Asus PRIME Z790-P ориентирована на использование современной оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ памяти и достигать высоких частот с помощью XMP-профилей, что критически важно для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предназначен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для дополнительных устройств, таких как карты захвата или звуковые карты, имеются слоты PCIe 4.0. Система хранения данных может быть организована с помощью трех слотов M.2 для скоростных NVMe SSD, часть из которых оснащена радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1 фаз, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на мощные процессоры серии Core i7 при умеренном разгоне. Качественные компоненты и массивные радиаторы на силовой обвязке обеспечивают эффективный отвод тепла, поддерживая низкие температуры и стабильность системы во время длительных нагрузок. Для подключения питания процессора используются разъемы 8+4 pin, что говорит о готовности платы к работе с энергоемкими CPU и является важным фактором при выборе блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель предлагает исчерпывающий набор портов для подключения периферии, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер от Realtek, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных в локальной сети. Встроенный 8-канальный аудиокодек обеспечивает качественное звучание, а для энтузиастов кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB-лент с поддержкой технологии ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе Asus PRIME Z790-P стоит учесть, что она требует оперативной памяти стандарта DDR5 - модули DDR4 с ней несовместимы. Для обеспечения стабильной работы мощных процессоров и VRM рекомендуется использовать корпус с хорошей вентиляцией. Также убедитесь, что ваш блок питания оснащен необходимыми коннекторами CPU 8+4 pin. Хотя плата поддерживает процессоры Intel 12-14 поколений "из коробки", для самых новых моделей может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью фирменной утилиты. Эта модель не оснащена встроенным Wi-Fi модулем, но имеет слот M.2 (Key E) для его самостоятельной установки.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
сирийник пробивается как оригинал гарантия от производителя до 27года
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая, гарантия Ситилинк 3 года, цена 18,5. Работоспособность пока не проверена. Качество звука по комментариям хорошее. Брал для системы на am4 в связке с Ryzen 3900x+ 64 GB ddr4, rtx3080 10gb, 2x nvme m.2 1tb.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Вадим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Проверку прошла успешно. Дальше время покажет


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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