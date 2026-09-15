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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 350 руб. 
Начислим 374 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0)
23 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
7
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
6 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Размеры в упаковке, см
38х30х30
Вес, кг.
1.25

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI создана для геймеров и энтузиастов, которые хотят построить мощную игровую систему без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она идеально подходит для сборки с производительными процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу под высокой нагрузкой в современных играх и при стриминге. Также эта плата станет отличной основой для рабочей станции создателя контента, занимающегося видеомонтажом, 3D-графикой и другими ресурсоемкими задачами, где важна скорость накопителей и стабильность системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, который предлагает богатый набор современных интерфейсов и поддержку разгона оперативной памяти, но при этом не поддерживает разгон множителя процессора. Плата оснащена сокетом LGA1700, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров Intel. Благодаря полноразмерному форм-фактору ATX, данная модель предлагает широкие возможности для расширения и установки крупных компонентов, таких как массивные видеокарты и системы охлаждения, однако требует соответствующего просторного корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Эта модель полностью ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме с поддержкой XMP-профилей для достижения высоких частот. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный основной слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными графическими адаптерами. Кроме того, на плате имеется три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 для сверхбыстрых NVMe-накопителей, каждый из которых оснащён собственным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ROG STRIX B760-F GAMING WIFI выполнена с большим запасом прочности, что является визитной карточкой серии ROG. Мощная 16+1-фазная схема с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами гарантирует стабильное напряжение даже для флагманских процессоров Core i9 при длительных максимальных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используются два разъема (8+4 pin), что подтверждает готовность платы к работе с энергоемкими комплектующими и обеспечивает надежность всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели удовлетворит даже требовательного пользователя: здесь присутствуют многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного соединения. Качественный звук обеспечивается флагманским аудиокодеком ROG SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии Asus Aura Sync для управления RGB-подсветкой компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Для раскрытия потенциала мощных процессоров настоятельно рекомендуется использовать качественный блок питания с соответствующими разъемами 8+4 pin для CPU. Важно помнить, что чипсет B760 не позволяет разгонять процессор по множителю, но открывает широкие возможности для тюнинга оперативной памяти DDR5. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря функции BIOS FlashBack даже без установленного процессора.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
7
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
7800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
6 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI создана для геймеров и энтузиастов, которые хотят построить мощную игровую систему без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она идеально подходит для сборки с производительными процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, обеспечивая стабильную работу под высокой нагрузкой в современных играх и при стриминге. Также эта плата станет отличной основой для рабочей станции создателя контента, занимающегося видеомонтажом, 3D-графикой и другими ресурсоемкими задачами, где важна скорость накопителей и стабильность системы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, который предлагает богатый набор современных интерфейсов и поддержку разгона оперативной памяти, но при этом не поддерживает разгон множителя процессора. Плата оснащена сокетом LGA1700, что обеспечивает совместимость с последними поколениями процессоров Intel. Благодаря полноразмерному форм-фактору ATX, данная модель предлагает широкие возможности для расширения и установки крупных компонентов, таких как массивные видеокарты и системы охлаждения, однако требует соответствующего просторного корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower.

Память и расширение

Эта модель полностью ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в эффективном двухканальном режиме с поддержкой XMP-профилей для достижения высоких частот. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный основной слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми производительными графическими адаптерами. Кроме того, на плате имеется три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 для сверхбыстрых NVMe-накопителей, каждый из которых оснащён собственным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на ROG STRIX B760-F GAMING WIFI выполнена с большим запасом прочности, что является визитной карточкой серии ROG. Мощная 16+1-фазная схема с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами гарантирует стабильное напряжение даже для флагманских процессоров Core i9 при длительных максимальных нагрузках. Для подключения дополнительного питания CPU используются два разъема (8+4 pin), что подтверждает готовность платы к работе с энергоемкими комплектующими и обеспечивает надежность всей системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели удовлетворит даже требовательного пользователя: здесь присутствуют многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Intel и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного соединения. Качественный звук обеспечивается флагманским аудиокодеком ROG SupremeFX, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии Asus Aura Sync для управления RGB-подсветкой компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX. Для раскрытия потенциала мощных процессоров настоятельно рекомендуется использовать качественный блок питания с соответствующими разъемами 8+4 pin для CPU. Важно помнить, что чипсет B760 не позволяет разгонять процессор по множителю, но открывает широкие возможности для тюнинга оперативной памяти DDR5. При использовании процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить благодаря функции BIOS FlashBack даже без установленного процессора.



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


Купить Материнская плата Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI (90MB1CT0-M0EAY0) - по цене 23350 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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