Описание товара Материнская плата MSI Z790 GAMING PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI Z790 GAMING PLUS WIFI является превосходной основой для сборки мощного игрового или рабочего компьютера, ориентированного на высокую производительность. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от современных игр с высоким FPS, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием. Плата оптимально раскрывает потенциал разгоняемых процессоров Intel Core i5, i7 и i9 12-го, 13-го и 14-го поколений с индексом "K", обеспечивая им стабильное питание и широкие возможности для повышения производительности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет Intel Z790, который предоставляет полный доступ к функциям разгона процессора и оперативной памяти, а также поддерживает новейшие интерфейсы. Установленный сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с актуальными поколениями процессоров Intel, давая возможность для будущего апгрейда. Стандартный форм-фактор ATX подразумевает установку в большинство корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предлагая достаточно пространства для монтажа крупных видеокарт, массивных систем охлаждения и дополнительных плат расширения.

Память и расширение

Данная модель поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая четыре слота, что позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ в двухканальном режиме. Благодаря чипсету Z790, плата способна работать с высокочастотными модулями памяти, что положительно сказывается на производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для создания быстрой дисковой подсистемы на борту имеется четыре слота M.2 для NVMe SSD, работающих по интерфейсу PCIe 4.0 и оснащенных фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Мощная система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1+1 фаз и использует качественные компоненты, что гарантирует стабильную работу даже с флагманскими процессорами Intel Core i9 в режиме разгона. Для подключения дополнительного питания CPU предусмотрены два 8-pin разъёма, обеспечивая достаточный запас мощности для любых нагрузок. Массивные радиаторы эффективно охлаждают силовые элементы VRM, предотвращая падение производительности из-за перегрева и обеспечивая долгосрочную надежность системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает все необходимое для современного ПК: множество разъемов USB, в том числе быстрые USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевое подключение отвечает производительный 2.5-гигабитный LAN-контроллер, а также встроенный беспроводной модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, что обеспечивает низкие задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных. Встроенный звуковой кодек Realtek обеспечивает качественное аудио, а для персонализации внешнего вида сборки на плате есть разъемы для подключения RGB-устройств с поддержкой технологии MSI Mystic Light.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой платы убедитесь, что ваш корпус имеет достаточные габариты для установки ATX-компонентов. Для питания процессора потребуется блок питания с двумя 8-pin (или 4+4 pin) коннекторами, что особенно важно при использовании мощных CPU. Для работы с процессорами Intel 14-го поколения может потребоваться предварительное обновление BIOS; к счастью, плата оснащена функцией Flash BIOS Button, которая позволяет обновить прошивку с помощью USB-накопителя без установки процессора и памяти. Эта модель является сбалансированным решением для энтузиастов и геймеров, но не предназначена для экстремального оверклокинга с использованием жидкого азота.