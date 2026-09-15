Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI (90MB1EP0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B760-A GAMING WIFI - это превосходный выбор для сборки мощного игрового или рабочего ПК с фокусом на эстетике и передовых технологиях, но без необходимости в экстремальном разгоне процессора. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимум от видеокарты и оперативной памяти, а также для создателей контента, занимающихся стримингом, видеомонтажом и работой с графикой. Эта плата оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, особенно с моделями без индекса "K", позволяя им работать на максимальных турбо-частотах в стабильных условиях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Основой платы служит чипсет Intel B760, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает широкую совместимость с современными процессорами Intel. Главное преимущество чипсета B760 - поддержка разгона оперативной памяти (профили XMP 3.0), но без возможности разгона самого CPU, что делает его сбалансированным решением. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата предлагает обширное пространство для установки крупных видеокарт, систем охлаждения и карт расширения, а ее серебристо-белый дизайн станет центральным элементом эффектной сборки в светлых тонах.

Память и расширение

Эта модель полностью ориентирована на будущее, предлагая поддержку исключительно оперативной памяти стандарта DDR5. Четыре слота DIMM позволяют установить до 192 ГБ памяти, работающей в двухканальном режиме на частотах свыше 7800 МГц при активации XMP, что гарантирует высочайшую пропускную способность для игр и ресурсоемких приложений. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с графическими ускорителями следующего поколения, а для накопителей имеется три слота M.2 с интерфейсом PCIe 4.0, каждый из которых оснащен эффективным радиатором для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по 12+1 фазной схеме, что является залогом стабильной и чистой подачи энергии даже на старшие модели Core i7 и i9. Массивные радиаторы на зоне VRM эффективно отводят тепло от силовых каскадов, предотвращая троттлинг и обеспечивая долговременную производительность под высокой нагрузкой. Для подключения питания процессора используются разъемы ProCool (8+4 pin), что подтверждает готовность платы к работе с энергоемкими CPU и обеспечивает надежный контакт.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели впечатляет: здесь есть быстрый USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, множество портов USB 3.2 Gen 1 и Gen 2, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5Gb Ethernet контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх. Качественный звук гарантирует аудиокодек ROG SupremeFX 7.1, а фирменная технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX. Эта модель работает только с оперативной памятью стандарта DDR5, поэтому модули DDR4 с ней несовместимы. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими разъемами 8+4 pin для CPU. Плата не предназначена для разгона процессора по множителю, для этих целей следует выбирать модели на чипсете Z790. Для начинающих сборщиков приятными бонусами станут предустановленная заглушка портов и система крепления M.2 Q-Latch, упрощающая установку SSD. При использовании процессоров последнего поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить актуальную версию на официальном сайте ASUS.