Гарантия качества
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Характеристики
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
1
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI оснащена массивными радиаторами охлаждения серебристого цвета с декоративными подсвечиваемыми элементами серии ROG. Она ориентирована на компьютерных энтузиастов. Высокая производительность для приложений и игр обеспечивается благодаря интерфейсу PCI-E 5.0, поддержке памяти DDR5 и процессорному разъему LGA 1700.
Одна из особенностей платы ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI – интегрированный модуль Wi-Fi для беспроводного доступа к Интернету. Кнопка Q-RELEASE упрощает замену комплектующих. Индикаторы Q-LED информируют о неполадках в работе платформы. Освещение RGB настраивается по предпочтениям пользователя. Дополнительно предусмотрены 3 разъема для адресуемой и 1 для неадресуемой подсветки. Шестислойная печатная плата улучшает рассеивание тепла в области системы питания, что повышает стабильность работы платформы.
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI оснащена массивными радиаторами охлаждения серебристого цвета с декоративными подсвечиваемыми элементами серии ROG. Она ориентирована на компьютерных энтузиастов. Высокая производительность для приложений и игр обеспечивается благодаря интерфейсу PCI-E 5.0, поддержке памяти DDR5 и процессорному разъему LGA 1700.
Одна из особенностей платы ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI – интегрированный модуль Wi-Fi для беспроводного доступа к Интернету. Кнопка Q-RELEASE упрощает замену комплектующих. Индикаторы Q-LED информируют о неполадках в работе платформы. Освещение RGB настраивается по предпочтениям пользователя. Дополнительно предусмотрены 3 разъема для адресуемой и 1 для неадресуемой подсветки. Шестислойная печатная плата улучшает рассеивание тепла в области системы питания, что повышает стабильность работы платформы.
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5 - стоимость товара 22560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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