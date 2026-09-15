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Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700

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Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 1
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 2
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 3
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 4
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 5
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 410 руб. 
Начислим 295 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 591335
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700
18 410 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
6
Чипсет
Intel Z790
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Размеры в упаковке, см
30х30х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI является сбалансированной основой для сборки производительного ПК на платформе Intel. Она оптимально подходит для геймеров, которые планируют использовать связку из мощной видеокарты и процессоров Intel Core i5, i7 или даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, особенно моделей с индексом 'K' для дальнейшего разгона. Также плата станет надёжным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом и графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и скоростных накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует лёгкую установку в большинство корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для крупных видеокарт и систем охлаждения, а также удобный доступ ко всем разъёмам при сборке системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и разгон модулей до частот свыше 7200 МГц для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для создания быстрой дисковой подсистемы доступны три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что идеально для современных NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1 фазы и оснащена массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая конфигурация обеспечивает стабильное напряжение для мощных многоядерных процессоров Intel Core даже в режиме турбо-буста или при умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8-pin + 4-pin, что говорит о готовности платы к высоким нагрузкам и требует наличия соответствующего блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен полный набор современных портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для быстрой передачи данных с внешними накопителями. За сетевые возможности отвечают 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek предлагает качественное аудио для игр и мультимедиа, а наличие разъёмов для RGB-лент позволяет синхронизировать подсветку компонентов через утилиту Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX, а блок питания оснащён необходимыми коннекторами для питания процессора (8+4 pin). Хотя плата и поддерживает процессоры 14-го поколения Intel, для некоторых ранних партий может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью функции ASUS EZ Flash. Эта модель является отличным выбором для производительных сборок и умеренного разгона, но не ориентирована на энтузиастов экстремального оверклокинга.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
27
Высота, см
6
Чипсет
Intel Z790
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI является сбалансированной основой для сборки производительного ПК на платформе Intel. Она оптимально подходит для геймеров, которые планируют использовать связку из мощной видеокарты и процессоров Intel Core i5, i7 или даже i9 12-го, 13-го и 14-го поколений, особенно моделей с индексом 'K' для дальнейшего разгона. Также плата станет надёжным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом и графикой, благодаря поддержке быстрой памяти DDR5 и скоростных накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит флагманский чипсет Intel Z790, установленный на сокет LGA1700, что обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. Стандартный форм-фактор ATX гарантирует лёгкую установку в большинство корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для крупных видеокарт и систем охлаждения, а также удобный доступ ко всем разъёмам при сборке системы.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, поддерживая двухканальный режим работы и разгон модулей до частот свыше 7200 МГц для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для создания быстрой дисковой подсистемы доступны три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что идеально для современных NVMe SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 14+1 фазы и оснащена массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Такая конфигурация обеспечивает стабильное напряжение для мощных многоядерных процессоров Intel Core даже в режиме турбо-буста или при умеренном разгоне. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8-pin + 4-pin, что говорит о готовности платы к высоким нагрузкам и требует наличия соответствующего блока питания.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен полный набор современных портов, включая высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для быстрой передачи данных с внешними накопителями. За сетевые возможности отвечают 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth, обеспечивая стабильное и быстрое подключение к сети. Встроенный звуковой кодек Realtek предлагает качественное аудио для игр и мультимедиа, а наличие разъёмов для RGB-лент позволяет синхронизировать подсветку компонентов через утилиту Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку плат формата ATX, а блок питания оснащён необходимыми коннекторами для питания процессора (8+4 pin). Хотя плата и поддерживает процессоры 14-го поколения Intel, для некоторых ранних партий может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполняется с помощью функции ASUS EZ Flash. Эта модель является отличным выбором для производительных сборок и умеренного разгона, но не ориентирована на энтузиастов экстремального оверклокинга.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


Купить Материнская плата Asus PRIME Z790-P WIFI Soc-1700 - по цене 18410 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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