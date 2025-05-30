Материнская плата GIGABYTE A620M H AM5 mATX (A620M H)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата GIGABYTE A620M H AM5 mATX (A620M H)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата GIGABYTE A620M H является отличной отправной точкой для сборки современного и доступного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания производительных домашних и офисных систем, а также игровых ПК начального и среднего уровня, ориентированных на гейминг в разрешении 1080p. Эта плата станет надёжной основой для энергоэффективных процессоров AMD Ryzen 5, таких как 7500F или 7600, обеспечивая им стабильную работу без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе чипсета AMD A620 и оснащена сокетом AM5, что гарантирует совместимость с процессорами серии Ryzen 7000 и обеспечивает задел на будущее для последующих обновлений. Форм-фактор Micro-ATX (mATX) представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему в небольших корпусах, не жертвуя при этом основными возможностями расширения. Такой размер обеспечивает хорошую совместимость с большинством современных корпусов и систем охлаждения.
Память и расширение
GIGABYTE A620M H поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая два слота для установки модулей. Работа в двухканальном режиме и поддержка профилей AMD EXPO позволяют легко достичь высоких частот памяти, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя - один слот M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что позволяет раскрыть потенциал современных NVMe SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 5+2+2 фазы с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для CPU. Питание подаётся через стандартный 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для процессоров без разгонного потенциала. Хотя эта система не предназначена для экстремального оверклокинга флагманских чипов, она с запасом покрывает потребности всех процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 без индекса "X", гарантируя их надёжную работу под нагрузкой.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а качественный звук обеспечивает встроенный аудиокодек. Важной особенностью является технология GIGABYTE Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы даже без установленного процессора, что значительно упрощает сборку и обслуживание системы.
Важные нюансы перед покупкой
Покупателю следует помнить, что данная модель ориентирована на бюджетный и средний сегменты и не поддерживает ручной разгон процессора по множителю, а также лишена интерфейса PCIe 5.0. Плата оснащена двумя слотами для ОЗУ и одним слотом M.2 без предустановленного радиатора, что является стандартным решением для данного класса. Для сборки потребуется блок питания с 8-pin коннектором для CPU, а также оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается платформой AM5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата GIGABYTE A620M H является отличной отправной точкой для сборки современного и доступного компьютера на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для создания производительных домашних и офисных систем, а также игровых ПК начального и среднего уровня, ориентированных на гейминг в разрешении 1080p. Эта плата станет надёжной основой для энергоэффективных процессоров AMD Ryzen 5, таких как 7500F или 7600, обеспечивая им стабильную работу без лишних затрат.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Плата построена на базе чипсета AMD A620 и оснащена сокетом AM5, что гарантирует совместимость с процессорами серии Ryzen 7000 и обеспечивает задел на будущее для последующих обновлений. Форм-фактор Micro-ATX (mATX) представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему в небольших корпусах, не жертвуя при этом основными возможностями расширения. Такой размер обеспечивает хорошую совместимость с большинством современных корпусов и систем охлаждения.
Память и расширение
GIGABYTE A620M H поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, предлагая два слота для установки модулей. Работа в двухканальном режиме и поддержка профилей AMD EXPO позволяют легко достичь высоких частот памяти, что критически важно для производительности процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для высокоскоростного накопителя - один слот M.2, также работающий по интерфейсу PCIe 4.0 x4, что позволяет раскрыть потенциал современных NVMe SSD.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 5+2+2 фазы с качественными компонентами, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для CPU. Питание подаётся через стандартный 8-pin коннектор, чего вполне достаточно для процессоров без разгонного потенциала. Хотя эта система не предназначена для экстремального оверклокинга флагманских чипов, она с запасом покрывает потребности всех процессоров Ryzen 5 и Ryzen 7 без индекса "X", гарантируя их надёжную работу под нагрузкой.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен необходимый набор портов для подключения периферии, включая USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, а также видеовыходы HDMI и DisplayPort для использования встроенной в процессор графики. За подключение к сети отвечает гигабитный Ethernet-контроллер от Realtek, а качественный звук обеспечивает встроенный аудиокодек. Важной особенностью является технология GIGABYTE Q-Flash Plus, которая позволяет обновить BIOS материнской платы даже без установленного процессора, что значительно упрощает сборку и обслуживание системы.
Важные нюансы перед покупкой
Покупателю следует помнить, что данная модель ориентирована на бюджетный и средний сегменты и не поддерживает ручной разгон процессора по множителю, а также лишена интерфейса PCIe 5.0. Плата оснащена двумя слотами для ОЗУ и одним слотом M.2 без предустановленного радиатора, что является стандартным решением для данного класса. Для сборки потребуется блок питания с 8-pin коннектором для CPU, а также оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается платформой AM5.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время, продукт работает, заявлянные характеристики совпадают. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая бюджетная мать под ам5, единственный минус, при первом пуске ругался на ОЗУ в первом слоте, поставил во второй и все норм. Дополняю инфу, если у вас 1-2 плашки ОЗУ втыкайте ее/их в 1 и 3 слот. Нашел мануал по материнки, для соло и дуал режима 1 и 3 слот
Достоинства:
Комментарий:
неплохая материнка, работает в связке с процессором AND RYZEN 5 8400F видео RADEON 6700 XT 10GB Оперативная память 32GB. для недорогой сборки в самый раз. Киберпанк 50 FPS в среднем.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая материнская плата, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший бюджетник , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
какая либо защитная упаковка отсутствовала, просто коробка с этикеткой маркетплейса, даже пломбы на вскрытие коробки не стояло, в теории могли подменить при транспортировке или вытащить, но внутри лежало то что заказывал никаких замечаний к товару при первичном осмотре. товар новый следов эксплуатации не выявлено, в комплекте заглушка на заднюю часть корпуса и чата кабель. инструкция без русского языка но имеется уже хорошо. остальные детали сборки ещё в пути проверить в работе пока не на чем в целом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
товар так на 3-4 по бюджетным, Сразу если меломаны гототовтесь на звуковую внешнию от 3-5т.р так как чип аудио когбудто с маленького радио ещё причем какого-нибудь китайского контейнеровского происхождения . Как внешка за 200р, лучше добавить и с норм чипсетом аудио взять!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка средняя,к сожалению не опечатана была,но пакет был. к сожалению нет процессора чтобы протестировать.пришла вроде целая
Достоинства:
Комментарий:
неплохо работает с 7500 +32gb 6800
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги. Пользуюсь с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая! Прошилась без проблем. Оперативку воткнул с частотой больше, чем заявлено у материнки, схавала без проблем, частоту держит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, как с магазина! Единственный минус, слоты под ОЗУ тяжело вставлялось, будьте аккуратны!
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сборки себе. 4 слота для ddr5, ryzen 5 8400f. Есть какое то охлаждение питания
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнка, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Всё, что нужно для сборки на АМ5, присутствует. Радиатор зоны VRM точно позволит ставить любой шестиядерный процессор, 4 слота под оперативную память позволяет в будущем увеличивать её объём. В моём случае работает с Ryzen 5 8400f, оперативная память двумя планками с частотой 6000 МГц, NVMe на 1 террабайт. Завелось всё сразу и без танцев с бубном.
Достоинства:
Комментарий:
Всё ок, взял материнку в качестве тестового. заводилась без лишних манипуляций с r5 7500f, 7700, на 8000-ю серию проблема решилась как только ссд подкинул с виндой
Достоинства:
Комментарий:
У кого проблемы с запуском перед прошивкой биоса подключите бипер и если 3 пика то проблемс в озу. Как писали ниже. Потыкайте плашки в разные слоты. У меня 1 плашка завелась в крайнем правом слоте) P.s 8400f спокойно заводится из коробки.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, спасибо продавцу! рекомендую. с коробки встал 8400f Kingston DDR 5 -5200.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел внешне целым, как проверю работоспособность, дополню отзыв. Товар оказался полностью рабочий, однако из коробки отказался работать с райзенами 8000-ной серии.
Достоинства:
Комментарий:
Не удовлетворило крепление оперативной памяти с 1 из 4 была проблема плашка не до конца защелкивалась. Помогло несколько раз достать и вставить. И всё заработало, при установки будьте окуратны
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, проверю на работе дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Согнуты две ножки сокета. Выровняли, запустилась.
Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE A620M H AM5 mATX (A620M H)
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришёл во время, продукт работает, заявлянные характеристики совпадают. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая бюджетная мать под ам5, единственный минус, при первом пуске ругался на ОЗУ в первом слоте, поставил во второй и все норм. Дополняю инфу, если у вас 1-2 плашки ОЗУ втыкайте ее/их в 1 и 3 слот. Нашел мануал по материнки, для соло и дуал режима 1 и 3 слот
Достоинства:
Комментарий:
неплохая материнка, работает в связке с процессором AND RYZEN 5 8400F видео RADEON 6700 XT 10GB Оперативная память 32GB. для недорогой сборки в самый раз. Киберпанк 50 FPS в среднем.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая материнская плата, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший бюджетник , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
какая либо защитная упаковка отсутствовала, просто коробка с этикеткой маркетплейса, даже пломбы на вскрытие коробки не стояло, в теории могли подменить при транспортировке или вытащить, но внутри лежало то что заказывал никаких замечаний к товару при первичном осмотре. товар новый следов эксплуатации не выявлено, в комплекте заглушка на заднюю часть корпуса и чата кабель. инструкция без русского языка но имеется уже хорошо. остальные детали сборки ещё в пути проверить в работе пока не на чем в целом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
товар так на 3-4 по бюджетным, Сразу если меломаны гототовтесь на звуковую внешнию от 3-5т.р так как чип аудио когбудто с маленького радио ещё причем какого-нибудь китайского контейнеровского происхождения . Как внешка за 200р, лучше добавить и с норм чипсетом аудио взять!
Достоинства:
Комментарий:
упаковка средняя,к сожалению не опечатана была,но пакет был. к сожалению нет процессора чтобы протестировать.пришла вроде целая
Достоинства:
Комментарий:
неплохо работает с 7500 +32gb 6800
Достоинства:
Комментарий:
Топ за свои деньги. Пользуюсь с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая! Прошилась без проблем. Оперативку воткнул с частотой больше, чем заявлено у материнки, схавала без проблем, частоту держит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упакован, как с магазина! Единственный минус, слоты под ОЗУ тяжело вставлялось, будьте аккуратны!
Достоинства:
Комментарий:
Брал для сборки себе. 4 слота для ddr5, ryzen 5 8400f. Есть какое то охлаждение питания
Достоинства:
Комментарий:
Отличная материнка, я доволен
Достоинства:
Комментарий:
Всё, что нужно для сборки на АМ5, присутствует. Радиатор зоны VRM точно позволит ставить любой шестиядерный процессор, 4 слота под оперативную память позволяет в будущем увеличивать её объём. В моём случае работает с Ryzen 5 8400f, оперативная память двумя планками с частотой 6000 МГц, NVMe на 1 террабайт. Завелось всё сразу и без танцев с бубном.
Достоинства:
Комментарий:
Всё ок, взял материнку в качестве тестового. заводилась без лишних манипуляций с r5 7500f, 7700, на 8000-ю серию проблема решилась как только ссд подкинул с виндой
Достоинства:
Комментарий:
У кого проблемы с запуском перед прошивкой биоса подключите бипер и если 3 пика то проблемс в озу. Как писали ниже. Потыкайте плашки в разные слоты. У меня 1 плашка завелась в крайнем правом слоте) P.s 8400f спокойно заводится из коробки.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, спасибо продавцу! рекомендую. с коробки встал 8400f Kingston DDR 5 -5200.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел внешне целым, как проверю работоспособность, дополню отзыв. Товар оказался полностью рабочий, однако из коробки отказался работать с райзенами 8000-ной серии.
Достоинства:
Комментарий:
Не удовлетворило крепление оперативной памяти с 1 из 4 была проблема плашка не до конца защелкивалась. Помогло несколько раз достать и вставить. И всё заработало, при установки будьте окуратны
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, проверю на работе дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Согнуты две ножки сокета. Выровняли, запустилась.