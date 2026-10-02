Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI (90MB1D80-M1EAY0)
Материнская плата ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI — это надёжное и функциональное решение для сборки мощного игрового компьютера. Она поддерживает процессоры Intel с разъёмом LGA1700 и обеспечивает стабильную работу системы на высокой скорости. **Основные характеристики:** * **Совместимость с процессорами Intel.** Плата совместима с процессорами, поддерживающими разъём LGA1700. * **Поддержка USB 3.2 Gen 2x2.** Высокоскоростной интерфейс USB 3.2 Gen 2x2 обеспечивает быструю передачу данных. * **Технология ASUS TUF.** Технология ASUS TUF Gaming гарантирует надёжность и долговечность платы. Эта материнская плата станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и эффективное решение для своей игровой системы.
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Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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