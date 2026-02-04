Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0)
Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного ПК. Она отлично подходит для создания производительного игрового компьютера среднего класса, способного справиться с актуальными играми, а также для построения надёжной рабочей станции для монтажа видео, работы с графикой или программирования. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i5 и non-K версии Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, для которых её система питания обеспечит стабильную работу без переплат за избыточные функции.
Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит чипсет Intel B760, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 5.0, без возможности разгона процессора, что делает её практичным решением для большинства пользователей. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel, а полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки, достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также большее количество слотов расширения по сравнению с компактными mATX-решениями.
Память и расширение Ключевой особенностью является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы, используя уже имеющиеся модули. Четыре слота DIMM работают в двухканальном режиме и поддерживают до 128 ГБ памяти с возможностью разгона до высоких частот для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных SSD-накопителей доступны три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.
Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильную работу для процессоров среднего и предтопового сегмента без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах VRM способствует эффективному охлаждению и предотвращает троттлинг при длительных нагрузках, что критически важно для игр и ресурсоёмких задач. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности Плата оснащена исчерпывающим набором портов для подключения периферии, включая несколько USB 3.2 портов разной скорости и современный разъем USB Type-C на задней панели. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в локальной сети и минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, а внутренние разъёмы позволяют подключить RGB-подсветку и управлять ею через фирменное ПО ASUS Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, так как она крупнее Micro-ATX моделей. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение достаточны для стабильной работы заявленных CPU в штатном режиме и с технологией Turbo Boost. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки или возможность её обновления в сервисном центре.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного ПК. Она отлично подходит для создания производительного игрового компьютера среднего класса, способного справиться с актуальными играми, а также для построения надёжной рабочей станции для монтажа видео, работы с графикой или программирования. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i5 и non-K версии Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, для которых её система питания обеспечит стабильную работу без переплат за избыточные функции.
Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит чипсет Intel B760, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 5.0, без возможности разгона процессора, что делает её практичным решением для большинства пользователей. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel, а полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки, достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также большее количество слотов расширения по сравнению с компактными mATX-решениями.
Память и расширение Ключевой особенностью является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы, используя уже имеющиеся модули. Четыре слота DIMM работают в двухканальном режиме и поддерживают до 128 ГБ памяти с возможностью разгона до высоких частот для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных SSD-накопителей доступны три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.
Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильную работу для процессоров среднего и предтопового сегмента без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах VRM способствует эффективному охлаждению и предотвращает троттлинг при длительных нагрузках, что критически важно для игр и ресурсоёмких задач. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности Плата оснащена исчерпывающим набором портов для подключения периферии, включая несколько USB 3.2 портов разной скорости и современный разъем USB Type-C на задней панели. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в локальной сети и минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, а внутренние разъёмы позволяют подключить RGB-подсветку и управлять ею через фирменное ПО ASUS Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, так как она крупнее Micro-ATX моделей. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение достаточны для стабильной работы заявленных CPU в штатном режиме и с технологией Turbo Boost. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки или возможность её обновления в сервисном центре.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое,все отлично работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги вроде как отличная, пока мало провёл времени за ПК, время покажет. Если мне что-то не понравится, изменю отзыв, пока-что всё нравиться!
Достоинства:
Комментарий:
материнская плата рабочая. пришла новая, полный комплект, все как положено. продавца рекомендую, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
за эту цену очень неплохо, мат. плата не юзаная, но вопрос к упаковке, продавец заявил заводскую плёнку и пломбы, но к сожалению их не оказалось, да и коробка вся задрыпаная (спасибо что с серийником совпала), в общем с товаром всё отлично, а упаковка для меня не так сильно важна так что всё нормик.
Достоинства:
Комментарий:
Запустилась. Работает. Пока всё нормально. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
работает, но упаковка настроила, коробка даже не запечатана
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая и функциональная мать, с необходимым количеством портов. У нас уже вторая такая - первая уже давно служит верой и правдой не первый год. Есть XMP-профиль - купленная оперативка позволила выставить частоту памяти на 3600, больше не планировал. За эти деньги можно было бы добавить еще 1-2 порта для подключения вертушек (на ней только два - для процессора и второй под заднюю вертушку) и хотя бы один радиатор для SSD-накопителя.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0)
Достоинства:
Комментарий:
Пришло всё целое,все отлично работает без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги вроде как отличная, пока мало провёл времени за ПК, время покажет. Если мне что-то не понравится, изменю отзыв, пока-что всё нравиться!
Достоинства:
Комментарий:
материнская плата рабочая. пришла новая, полный комплект, все как положено. продавца рекомендую, спасибо
Достоинства:
Комментарий:
за эту цену очень неплохо, мат. плата не юзаная, но вопрос к упаковке, продавец заявил заводскую плёнку и пломбы, но к сожалению их не оказалось, да и коробка вся задрыпаная (спасибо что с серийником совпала), в общем с товаром всё отлично, а упаковка для меня не так сильно важна так что всё нормик.
Достоинства:
Комментарий:
Запустилась. Работает. Пока всё нормально. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
работает, но упаковка настроила, коробка даже не запечатана
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая и функциональная мать, с необходимым количеством портов. У нас уже вторая такая - первая уже давно служит верой и правдой не первый год. Есть XMP-профиль - купленная оперативка позволила выставить частоту памяти на 3600, больше не планировал. За эти деньги можно было бы добавить еще 1-2 порта для подключения вертушек (на ней только два - для процессора и второй под заднюю вертушку) и хотя бы один радиатор для SSD-накопителя.