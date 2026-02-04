Описание товара Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M1EAY0)

Для кого и под какие задачи Материнская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 представляет собой универсальную и сбалансированную основу для сборки современного ПК. Она отлично подходит для создания производительного игрового компьютера среднего класса, способного справиться с актуальными играми, а также для построения надёжной рабочей станции для монтажа видео, работы с графикой или программирования. Оптимальным выбором для этой платы станут процессоры Intel Core i5 и non-K версии Core i7 12-го, 13-го и 14-го поколений под сокет LGA1700, для которых её система питания обеспечит стабильную работу без переплат за избыточные функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит чипсет Intel B760, который предлагает современный функционал, включая поддержку высокоскоростных накопителей и интерфейса PCIe 5.0, без возможности разгона процессора, что делает её практичным решением для большинства пользователей. Сокет LGA1700 обеспечивает совместимость с широким спектром процессоров Intel, а полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство сборки, достаточное пространство для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также большее количество слотов расширения по сравнению с компактными mATX-решениями.

Память и расширение Ключевой особенностью является поддержка оперативной памяти стандарта DDR4, что позволяет сэкономить при сборке или апгрейде системы, используя уже имеющиеся модули. Четыре слота DIMM работают в двухканальном режиме и поддерживают до 128 ГБ памяти с возможностью разгона до высоких частот для повышения производительности. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для скоростных SSD-накопителей доступны три слота M.2, работающие по интерфейсу PCIe 4.0 x4, один из которых оснащен радиатором для эффективного отвода тепла.

Питание и компоненты VRM Система питания процессора (VRM) построена с использованием качественных компонентов и достаточного количества фаз, чтобы обеспечить стабильную работу для процессоров среднего и предтопового сегмента без экстремального разгона. Наличие радиаторов на силовых элементах VRM способствует эффективному охлаждению и предотвращает троттлинг при длительных нагрузках, что критически важно для игр и ресурсоёмких задач. Для подключения питания CPU используется стандартный 8-pin коннектор, совместимый с большинством современных блоков питания.

Подключения и дополнительные возможности Плата оснащена исчерпывающим набором портов для подключения периферии, включая несколько USB 3.2 портов разной скорости и современный разъем USB Type-C на задней панели. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер, обеспечивающий высокую скорость передачи данных в локальной сети и минимальные задержки в онлайн-играх. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для повседневного использования, а внутренние разъёмы позволяют подключить RGB-подсветку и управлять ею через фирменное ПО ASUS Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает установку материнских плат формата ATX, так как она крупнее Micro-ATX моделей. Хотя плата не предназначена для экстремального разгона процессора, её система питания и охлаждение достаточны для стабильной работы заявленных CPU в штатном режиме и с технологией Turbo Boost. Для использования процессоров Intel 14-го поколения может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее уточнить версию прошивки или возможность её обновления в сервисном центре.