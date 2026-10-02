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Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI

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Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 10
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 11
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 12
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 13
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 14
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 15
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 16
Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 10
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 11
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 12
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 13
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 14
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 15
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 16
  • Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634224
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, выход S/PDIF оптический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI

Для кого и под какие задачи Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI является превосходным выбором для создания мощной и в то же время компактной игровой системы или производительной рабочей станции. Она идеально подходит для сборщиков, которые хотят получить максимум от процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, включая модели Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9, не прибегая к экстремальному разгону. Благодаря своему оснащению, плата отлично справится с современными ААА-играми, задачами видеомонтажа, стриминга и 3D-моделирования, обеспечивая стабильную основу для высокопроизводительных комплектующих.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе этой модели лежит современный сокет AM5 и чипсет среднего сегмента AMD B650, что гарантирует поддержку новейших процессоров AMD и памяти стандарта DDR5. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему в относительно небольших корпусах, не жертвуя при этом слотами расширения. Это решение обеспечивает совместимость с большинством mATX и стандартных ATX корпусов, но всегда стоит проверять клиренс для системы охлаждения и видеокарты.

Память и расширение Плата предлагает четыре слота для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме и достигать высоких частот с помощью профилей разгона AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а возможности расширения дополняются одним слотом PCIe 4.0 x4 и одним PCIe 3.0 x1. Для создания быстрой дисковой подсистемы доступны два слота M.2, работающие на скоростях PCIe 4.0 x4, причем основной слот оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для эффективного отвода тепла от скоростных NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM Подсистема питания процессора (VRM) является одной из сильных сторон этой модели, так как выполнена по 12+2+1 фазной схеме с использованием качественных компонентов и прикрыта массивными радиаторами. Наличие двух 8-контактных разъемов питания CPU свидетельствует о серьезном запасе прочности, необходимом для стабильной работы энергоэффективных многоядерных процессоров Ryzen под длительной нагрузкой. Такая реализация VRM гарантирует стабильные частоты и предотвращает перегрев силовой части даже при использовании автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности Набор интерфейсов на задней панели включает быстрый сетевой контроллер Realtek 2.5GbE и современный беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, обеспечивая гибкость и высокую скорость подключения. Пользователям доступен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и один порт USB Type-C 3.2 Gen 2x2 со скоростью до 20 Гбит/с. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897, а для персонализации внешнего вида системы предусмотрена поддержка технологии MSI Mystic Light для синхронизации RGB-подсветки.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для полного раскрытия потенциала платы и питания мощного процессора рекомендуется блок питания с двумя 8-pin (или 4+4 pin) коннекторами CPU. При сборке в компактном корпусе обратите внимание на высоту радиаторов VRM, чтобы избежать конфликтов с компонентами системы охлаждения. Для поддержки самых последних моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции Flash BIOS Button это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор и память.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3xUSB 3.2 Gen2 Type-A, 4xUSB 3.2 Gen1 Type-A, DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, выход S/PDIF оптический
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи Материнская плата MSI MAG B650M MORTAR WIFI является превосходным выбором для создания мощной и в то же время компактной игровой системы или производительной рабочей станции. Она идеально подходит для сборщиков, которые хотят получить максимум от процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, включая модели Ryzen 5, Ryzen 7 и даже Ryzen 9, не прибегая к экстремальному разгону. Благодаря своему оснащению, плата отлично справится с современными ААА-играми, задачами видеомонтажа, стриминга и 3D-моделирования, обеспечивая стабильную основу для высокопроизводительных комплектующих.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе этой модели лежит современный сокет AM5 и чипсет среднего сегмента AMD B650, что гарантирует поддержку новейших процессоров AMD и памяти стандарта DDR5. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью и функциональностью, позволяя собирать систему в относительно небольших корпусах, не жертвуя при этом слотами расширения. Это решение обеспечивает совместимость с большинством mATX и стандартных ATX корпусов, но всегда стоит проверять клиренс для системы охлаждения и видеокарты.

Память и расширение Плата предлагает четыре слота для оперативной памяти стандарта DDR5, что позволяет установить до 128 ГБ в двухканальном режиме и достигать высоких частот с помощью профилей разгона AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16, а возможности расширения дополняются одним слотом PCIe 4.0 x4 и одним PCIe 3.0 x1. Для создания быстрой дисковой подсистемы доступны два слота M.2, работающие на скоростях PCIe 4.0 x4, причем основной слот оснащен фирменным радиатором M.2 Shield Frozr для эффективного отвода тепла от скоростных NVMe-накопителей.

Питание и компоненты VRM Подсистема питания процессора (VRM) является одной из сильных сторон этой модели, так как выполнена по 12+2+1 фазной схеме с использованием качественных компонентов и прикрыта массивными радиаторами. Наличие двух 8-контактных разъемов питания CPU свидетельствует о серьезном запасе прочности, необходимом для стабильной работы энергоэффективных многоядерных процессоров Ryzen под длительной нагрузкой. Такая реализация VRM гарантирует стабильные частоты и предотвращает перегрев силовой части даже при использовании автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности Набор интерфейсов на задней панели включает быстрый сетевой контроллер Realtek 2.5GbE и современный беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, обеспечивая гибкость и высокую скорость подключения. Пользователям доступен широкий выбор портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) и один порт USB Type-C 3.2 Gen 2x2 со скоростью до 20 Гбит/с. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek ALC897, а для персонализации внешнего вида системы предусмотрена поддержка технологии MSI Mystic Light для синхронизации RGB-подсветки.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Для полного раскрытия потенциала платы и питания мощного процессора рекомендуется блок питания с двумя 8-pin (или 4+4 pin) коннекторами CPU. При сборке в компактном корпусе обратите внимание на высоту радиаторов VRM, чтобы избежать конфликтов с компонентами системы охлаждения. Для поддержки самых последних моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, но благодаря функции Flash BIOS Button это можно сделать легко, даже не устанавливая процессор и память.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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