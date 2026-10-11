Материнская плата Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI (90MB1FR0-M0EAY0)
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI (90MB1FR0-M0EAY0)
Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI является превосходной основой для сборки современного игрового или рабочего ПК среднего ценового сегмента на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить доступ ко всем преимуществам новейших процессоров AMD Ryzen 7000-й и 8000-й серий и памяти DDR5, но не планируют заниматься ручным разгоном CPU. Эта плата станет надежным выбором для геймеров, использующих связку с видеокартами уровня GeForce RTX 4060/4070 или Radeon RX 7700 XT/7800 XT, а также для создателей контента, работающих с фото и видео в разрешении до 4K.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет AMD A620, который является входным билетом в экосистему сокета AM5. Он обеспечивает поддержку всех базовых технологий платформы, включая интерфейс PCIe 4.0 и память DDR5, но с ограничением на ручной оверклокинг процессора. Полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство при сборке, достаточное пространство между компонентами для хорошей вентиляции и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower. Сокет AM5 (LGA 1718) обеспечивает не только поддержку текущих процессоров, но и задел на будущие поколения CPU от AMD.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Поддерживается установка до 192 ГБ ОЗУ с использованием профилей разгона AMD EXPO, что позволяет легко достичь высоких частот и низкой латентности для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16. Для скоростных накопителей имеются три слота M.2, работающих по протоколу NVMe PCIe 4.0, при этом два из них оснащены фирменными радиаторами для эффективного отвода тепла и предотвращения троттлинга SSD под нагрузкой.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+2+1 фаз с использованием качественных силовых каскадов DrMOS, что является отличительной чертой серии TUF GAMING. Массивные радиаторы эффективно охлаждают зону VRM, гарантируя стабильную работу даже с многоядерными процессорами Ryzen 7 и Ryzen 9 в рамках их штатных лимитов мощности. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8-pin и 4-pin, что обеспечивает достаточный запас энергии для стабильной работы системы даже в моменты пиковых нагрузок.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI представлен богатый набор портов, включающий несколько USB 3.2 Gen 1, быстрый USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6 с поддержкой Bluetooth 5.3, что обеспечивает как стабильное проводное, так и удобное беспроводное подключение. Высококачественный звук обеспечивает аудиокодек Realtek с технологией DTS Audio Processing, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент с управлением через утилиту Asus Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
Потенциальному покупателю следует помнить, что чипсет A620 не поддерживает ручной разгон множителя процессора, однако технологии Precision Boost Overdrive (PBO) и разгон памяти через EXPO полностью функциональны. Для работы этой материнской платы обязательна установка оперативной памяти стандарта DDR5; модули DDR4 несовместимы. При выборе новейших процессоров, например, из серии Ryzen 8000G, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции ASUS BIOS FlashBack даже без установленного CPU. Эта плата - отличный выбор для надежной и функциональной системы по принципу "собрал и забыл", но не для энтузиастов экстремального оверклокинга.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI является превосходной основой для сборки современного игрового или рабочего ПК среднего ценового сегмента на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для пользователей, которые хотят получить доступ ко всем преимуществам новейших процессоров AMD Ryzen 7000-й и 8000-й серий и памяти DDR5, но не планируют заниматься ручным разгоном CPU. Эта плата станет надежным выбором для геймеров, использующих связку с видеокартами уровня GeForce RTX 4060/4070 или Radeon RX 7700 XT/7800 XT, а также для создателей контента, работающих с фото и видео в разрешении до 4K.
Чипсет, сокет и форм-фактор
В основе платы лежит чипсет AMD A620, который является входным билетом в экосистему сокета AM5. Он обеспечивает поддержку всех базовых технологий платформы, включая интерфейс PCIe 4.0 и память DDR5, но с ограничением на ручной оверклокинг процессора. Полноразмерный форм-фактор ATX гарантирует удобство при сборке, достаточное пространство между компонентами для хорошей вентиляции и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower. Сокет AM5 (LGA 1718) обеспечивает не только поддержку текущих процессоров, но и задел на будущие поколения CPU от AMD.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме. Поддерживается установка до 192 ГБ ОЗУ с использованием профилей разгона AMD EXPO, что позволяет легко достичь высоких частот и низкой латентности для максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 4.0 x16. Для скоростных накопителей имеются три слота M.2, работающих по протоколу NVMe PCIe 4.0, при этом два из них оснащены фирменными радиаторами для эффективного отвода тепла и предотвращения троттлинга SSD под нагрузкой.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) выполнена по схеме 12+2+1 фаз с использованием качественных силовых каскадов DrMOS, что является отличительной чертой серии TUF GAMING. Массивные радиаторы эффективно охлаждают зону VRM, гарантируя стабильную работу даже с многоядерными процессорами Ryzen 7 и Ryzen 9 в рамках их штатных лимитов мощности. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8-pin и 4-pin, что обеспечивает достаточный запас энергии для стабильной работы системы даже в моменты пиковых нагрузок.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели Asus TUF GAMING A620-PRO WIFI представлен богатый набор портов, включающий несколько USB 3.2 Gen 1, быстрый USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За сетевые возможности отвечает скоростной 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6 с поддержкой Bluetooth 5.3, что обеспечивает как стабильное проводное, так и удобное беспроводное подключение. Высококачественный звук обеспечивает аудиокодек Realtek с технологией DTS Audio Processing, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения RGB и адресуемых ARGB-лент с управлением через утилиту Asus Aura Sync.
Важные нюансы перед покупкой
Потенциальному покупателю следует помнить, что чипсет A620 не поддерживает ручной разгон множителя процессора, однако технологии Precision Boost Overdrive (PBO) и разгон памяти через EXPO полностью функциональны. Для работы этой материнской платы обязательна установка оперативной памяти стандарта DDR5; модули DDR4 несовместимы. При выборе новейших процессоров, например, из серии Ryzen 8000G, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции ASUS BIOS FlashBack даже без установленного CPU. Эта плата - отличный выбор для надежной и функциональной системы по принципу "собрал и забыл", но не для энтузиастов экстремального оверклокинга.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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