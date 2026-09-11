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Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 11
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 12
Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B550
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 11
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 12
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602828
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4866 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Bluetooth, Wi-Fi 802.11ax
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0)

Материнская плата; Материнская плата/ TUF GAMING B550-PLUS WIFI II Игровая материнская плата с чипсетом AMD B550: платформа AM4, форм-фактор ATX, PCIe 4.0, два слота M.2, 10 силовых модулей DrMOS, Intel Wi-Fi 6, 2.5G Ethernet, HDMI, DisplayPort, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C), синхронизируемая подсветка Aura Разъем AM4 : для процессоров AMD Ryzen третьего поколения Оптимизированная система питания : 10 силовых модулей DrMOS (8+2), разъем питания ProCool, долговечные компоненты TUF, цифровая регулировка Полноценное охлаждение : радиатор системы питания, чипсетный радиатор, радиатор M.2, гибридные разъемы для вентиляторов и утилита Fan Xpert 4 Современные интерфейсы : M.2 (PCIe 4.0) и USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) Оптимальное решение для онлайн-игр : Intel Wi-Fi 6, 2.5G Ethernet, слот M.2 с ключом E-Key, защита сетевого разъема (TUF LANGuard), трафик-менеджер TurboLAN Аудиокодек Realtek S1200A с отличным соотношением сигнал-шум : 108 дБ для линейного стереовыхода и 103 дБ для линейного входа Интеллектуальное шумоподавление для микрофона : четкая голосовая связь во время игры



Теги товара: atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B550
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
4866 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
3
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Bluetooth, Wi-Fi 802.11ax
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата; Материнская плата/ TUF GAMING B550-PLUS WIFI II Игровая материнская плата с чипсетом AMD B550: платформа AM4, форм-фактор ATX, PCIe 4.0, два слота M.2, 10 силовых модулей DrMOS, Intel Wi-Fi 6, 2.5G Ethernet, HDMI, DisplayPort, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C), синхронизируемая подсветка Aura Разъем AM4 : для процессоров AMD Ryzen третьего поколения Оптимизированная система питания : 10 силовых модулей DrMOS (8+2), разъем питания ProCool, долговечные компоненты TUF, цифровая регулировка Полноценное охлаждение : радиатор системы питания, чипсетный радиатор, радиатор M.2, гибридные разъемы для вентиляторов и утилита Fan Xpert 4 Современные интерфейсы : M.2 (PCIe 4.0) и USB 3.2 Gen2 (Type-A и Type-C) Оптимальное решение для онлайн-игр : Intel Wi-Fi 6, 2.5G Ethernet, слот M.2 с ключом E-Key, защита сетевого разъема (TUF LANGuard), трафик-менеджер TurboLAN Аудиокодек Realtek S1200A с отличным соотношением сигнал-шум : 108 дБ для линейного стереовыхода и 103 дБ для линейного входа Интеллектуальное шумоподавление для микрофона : четкая голосовая связь во время игры


Теги товара: atx, с m.2
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Доставка
Отзывы


Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II (90MB19U0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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