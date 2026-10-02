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Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0)

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Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 11
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 12
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 13
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 14
Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 11
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 12
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 13
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 14
  • Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643807
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура/мышь), USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 x 2, USB 2.0 x 6
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0)

Материнская плата ASUS PRIME Z790-P предназначена для совместного использования с процессорами Intel Core 12/13 поколения и оптимизирована для профессиональных рабочих станций. Она выполнена в полноразмерном форм-факторе. В конфигурацию модели входят 4 слота под установку оперативной памяти DDR5, 4 слота расширения PCI-E x16 для графических карт, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для устройств хранения. Плата оборудована сетевым контроллером 2.5 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. На боковых гранях размещены порты USB 2.0 и USB 3.2, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Благодаря 15-фазной подсистеме питания и надежным компонентам достигается стабильная работа ASUS PRIME Z790-P. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME Z790-P (90MB1CK0-M1EAY0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z790
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x1
1
Развернуть
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort, HDMI, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура/мышь), USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, USB 3.2 Gen1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 x 2, USB 2.0 x 6
Описание
Материнская плата ASUS PRIME Z790-P предназначена для совместного использования с процессорами Intel Core 12/13 поколения и оптимизирована для профессиональных рабочих станций. Она выполнена в полноразмерном форм-факторе. В конфигурацию модели входят 4 слота под установку оперативной памяти DDR5, 4 слота расширения PCI-E x16 для графических карт, 3 разъема M.2 и 4 слота SATA для устройств хранения. Плата оборудована сетевым контроллером 2.5 Гбит/с для стабильного соединения с Интернетом. На боковых гранях размещены порты USB 2.0 и USB 3.2, видеовыходы DisplayPort и HDMI, разъемы аудио. Благодаря 15-фазной подсистеме питания и надежным компонентам достигается стабильная работа ASUS PRIME Z790-P. Интеллектуальное охлаждение AI Cooling II и крупные радиаторы поддерживают низкую температуру нагрева.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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