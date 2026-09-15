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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 10
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 11
Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 10
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 11
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675826
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мб/с)
Размеры в упаковке, см
35х28х8
Вес, кг.
1.75

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI представляет собой сбалансированное и перспективное решение для сборки мощных игровых и рабочих систем на платформе AMD. Она станет прекрасной основой для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в современных играх с использованием видеокарт нового поколения, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и 3D-графикой. Плата оптимально раскрывает потенциал процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000 и новее благодаря мощной подсистеме питания и поддержке передовых интерфейсов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650 в его расширенной версии (B650-E), установленный на сокет AM5. Это сочетание обеспечивает совместимость с актуальными процессорами AMD Ryzen и гарантирует поддержку самых современных технологий, включая PCIe 5.0. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Платформа рассчитана на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для производительных процессоров и требовательных приложений. Главным преимуществом модели B650-E является наличие слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты и одного слота M.2, также работающего по шине PCIe 5.0, что обеспечивает максимальную скорость для накопителей нового поколения. Дополнительно на плате присутствуют ещё несколько слотов M.2 PCIe 4.0, все оснащены радиаторами для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена на качественных компонентах и имеет многофазную архитектуру, что создаёт солидный запас прочности для стабильной работы даже флагманских CPU. Для подачи дополнительного питания на процессор используются разъёмы 8+8 pin, что указывает на готовность платы к высоким нагрузкам. Надежный VRM с массивными радиаторами гарантирует отсутствие перегрева и троттлинга процессора как в играх, так и при выполнении ресурсоёмких задач, а также обеспечивает хороший потенциал для работы с технологией Precision Boost Overdrive.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, что позволяет подключать любую современную периферию. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающие стабильное и высокоскоростное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek и наличие разъёмов для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Aura Sync дополняют функционал, позволяя создать не только мощную, но и эстетичную сборку.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и что у вас есть оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими коннекторами (8+8 pin CPU). Для установки новых процессоров Ryzen может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее проверить актуальную версию на сайте производителя. Эта плата - отличный выбор для производительных сборок, но для экстремального ручного разгона энтузиастам стоит рассмотреть модели на старшем чипсете X670E.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (100/1000/2500 Мб/с)
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650-E WIFI представляет собой сбалансированное и перспективное решение для сборки мощных игровых и рабочих систем на платформе AMD. Она станет прекрасной основой для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность в современных играх с использованием видеокарт нового поколения, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом и 3D-графикой. Плата оптимально раскрывает потенциал процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000 и новее благодаря мощной подсистеме питания и поддержке передовых интерфейсов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650 в его расширенной версии (B650-E), установленный на сокет AM5. Это сочетание обеспечивает совместимость с актуальными процессорами AMD Ryzen и гарантирует поддержку самых современных технологий, включая PCIe 5.0. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, плата легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Платформа рассчитана на использование исключительно оперативной памяти стандарта DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для производительных процессоров и требовательных приложений. Главным преимуществом модели B650-E является наличие слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты и одного слота M.2, также работающего по шине PCIe 5.0, что обеспечивает максимальную скорость для накопителей нового поколения. Дополнительно на плате присутствуют ещё несколько слотов M.2 PCIe 4.0, все оснащены радиаторами для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена на качественных компонентах и имеет многофазную архитектуру, что создаёт солидный запас прочности для стабильной работы даже флагманских CPU. Для подачи дополнительного питания на процессор используются разъёмы 8+8 pin, что указывает на готовность платы к высоким нагрузкам. Надежный VRM с массивными радиаторами гарантирует отсутствие перегрева и троттлинга процессора как в играх, так и при выполнении ресурсоёмких задач, а также обеспечивает хороший потенциал для работы с технологией Precision Boost Overdrive.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C, что позволяет подключать любую современную периферию. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth, обеспечивающие стабильное и высокоскоростное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek и наличие разъёмов для подключения RGB-лент с поддержкой технологии Aura Sync дополняют функционал, позволяя создать не только мощную, но и эстетичную сборку.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и что у вас есть оперативная память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Мощная система питания требует качественного блока питания с соответствующими коннекторами (8+8 pin CPU). Для установки новых процессоров Ryzen может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее проверить актуальную версию на сайте производителя. Эта плата - отличный выбор для производительных сборок, но для экстремального ручного разгона энтузиастам стоит рассмотреть модели на старшем чипсете X670E.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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