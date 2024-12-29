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Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0)

1 Отзывы
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Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 564278
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
1хPS/2, 1хS/PDIF (оптический), 4хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 1хUSB 3.1, 1хUSB 3.1 (Type-C), 1хDisplay Port, 1хHDMI
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3866 МГц, 4000 МГц, 4133 МГц, 4200 МГц, 4266 МГц, 4333 МГц, 4400 МГц, 4466 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 4866 МГц
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0)

Базирующаяся на чипсете AMD B550 материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II – яркий пример системной платы, рассчитанной на сборку компактного игрового компьютера. Модель, соответствующая форм-фактору Micro-ATX, имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата, оснащенная сокетом AM4, совместима с процессорами AMD с ядрами Matisse, Renoir и Vermeer. 3 слота расширения (2 PCI-E x16 и PCI-E x1) наверняка будут достаточны для установки не только видеокарты, но и необходимых пользователю контроллеров или адаптеров. Максимально допустимый объем оперативной памяти значителен – 128 ГБ. Плата оборудована четырьмя слотами DDR4. 2 разъема M.2 универсальны: они рассчитаны на установку как NWMe SSD, так и твердотельных накопителей, использующих для обмена данными интерфейс SATA. Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II обращает на себя внимание наличием интегрированных контроллеров Bluetooth и Wi-Fi. Организация беспроводных соединений не потребует использования стороннего оборудования. Проводное сетевое подключение может осуществляться на скорости до 2.5 Гбит/с.



Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0)

Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мать, все завелось с полтычка. Из минусов: в комплекте винтов всего один винт-подставка для ssd .m2. Это оказалось жесткой подствой при покупке дополнительного накопителя



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Внешние выходы
1хPS/2, 1хS/PDIF (оптический), 4хUSB 3.0, 2хUSB 2.0, 1хUSB 3.1, 1хUSB 3.1 (Type-C), 1хDisplay Port, 1хHDMI
Интегрированное видео
да (при использовании процессора с видеоядром)
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B550
Socket
AM4
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
3333 МГц, 3400 МГц, 3466 МГц, 3600 МГц, 3733 МГц, 3866 МГц, 4000 МГц, 4133 МГц, 4200 МГц, 4266 МГц, 4333 МГц, 4400 МГц, 4466 МГц, 4600 МГц, 4800 МГц, 4866 МГц
Развернуть
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Слотов PCI
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Базирующаяся на чипсете AMD B550 материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II – яркий пример системной платы, рассчитанной на сборку компактного игрового компьютера. Модель, соответствующая форм-фактору Micro-ATX, имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Плата, оснащенная сокетом AM4, совместима с процессорами AMD с ядрами Matisse, Renoir и Vermeer. 3 слота расширения (2 PCI-E x16 и PCI-E x1) наверняка будут достаточны для установки не только видеокарты, но и необходимых пользователю контроллеров или адаптеров. Максимально допустимый объем оперативной памяти значителен – 128 ГБ. Плата оборудована четырьмя слотами DDR4. 2 разъема M.2 универсальны: они рассчитаны на установку как NWMe SSD, так и твердотельных накопителей, использующих для обмена данными интерфейс SATA. Материнская плата ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WI-FI II обращает на себя внимание наличием интегрированных контроллеров Bluetooth и Wi-Fi. Организация беспроводных соединений не потребует использования стороннего оборудования. Проводное сетевое подключение может осуществляться на скорости до 2.5 Гбит/с.


Теги товара: micro-atx, сокет am4, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мать, все завелось с полтычка. Из минусов: в комплекте винтов всего один винт-подставка для ssd .m2. Это оказалось жесткой подствой при покупке дополнительного накопителя


Материнская плата Asus Tuf Gaming B550M-PLUS WIFI II (90MB19Y0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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