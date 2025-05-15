Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS Socket AM4 (90MB14G0-M0EAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS Socket AM4 (90MB14G0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS соответствует форм-фактору Standard-ATX. Имея габаритные размеры 305x244 мм, плата отличается до мелочей продуманной компоновкой. Сборка компьютера не вызовет у вас трудностей. Материнская плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS работает на базе популярного в среде поклонников марки AMD чипсета AMD B550. Модель, обладающая совместимостью с процессорами AMD (сокет AM4), подходит для сборки высокопроизводительного игрового системного блока. Поддержка технологии CrossFire X дает возможность задействовать 2 видеоадаптера одновременно. Максимальный объем поддерживаемой памяти, роль которой играют модули DDR4, равен 128 ГБ. Плата допускает установку двух накопителей M.2. Важной особенностью в этой связи является поддержка стандарта NVMe. Особенностью внешнего вида платы является наличие многоцветной подсветки. Модель поддерживает подавляющее большинство популярных технологий ASUS. В качестве упаковки платы производителем была выбрана коробка со стильным, характерным для продукции ASUS дизайном.
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Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата пришла быстро , качество хорошее , поставил и радуюсь , есть только нюанс, на материнке есть своя подсветка и она не тухнет когда выключаешь пк
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая плата подошла на AMD Ryzen 3 3100, WI-fi работает без перебоев. Время покажет надежность, дополню в случае чего в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
Плата пришла, выглядит отлично. Эта плата имеет очень хорошее качество.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B550-PLUS Socket AM4 (90MB14G0-M0EAY0)
Достоинства:
Комментарий:
Материнская плата пришла быстро , качество хорошее , поставил и радуюсь , есть только нюанс, на материнке есть своя подсветка и она не тухнет когда выключаешь пк
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая плата подошла на AMD Ryzen 3 3100, WI-fi работает без перебоев. Время покажет надежность, дополню в случае чего в будущем.
Достоинства:
Комментарий:
Плата пришла, выглядит отлично. Эта плата имеет очень хорошее качество.