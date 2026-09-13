Описание товара Материнская плата Asrock B850 PRO-A Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата ASRock B850 PRO-A представляет собой современную и сбалансированную основу для сборки производительного персонального компьютера на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят построить мощную игровую станцию для современных AAA-проектов, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом, 3D-графикой и стримингом. Эта плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 5 серий 7000 и 8000, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал без лишних затрат на флагманские функции.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD B850, который является логическим развитием популярной серии B650 и предлагает актуальный набор технологий для большинства пользователей. Установка процессора производится в сокет AM5, что гарантирует совместимость с последними поколениями CPU от AMD и обязательное использование оперативной памяти стандарта DDR5. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что обеспечивает простор для монтажа компонентов, совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предоставляет достаточно места для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Для установки оперативной памяти предусмотрены четыре слота DDR5, поддерживающие двухканальный режим работы и максимальный объем до 192 ГБ. Плата поддерживает высокочастотные профили AMD EXPO, позволяя легко настроить память для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Возможности расширения включают основной слот PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также дополнительные слоты PCIe для других устройств, таких как карты захвата или звуковые карты. Для хранения данных предусмотрено несколько слотов M.2, поддерживающих быстрые NVMe SSD, один из которых может работать по интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая высочайшие скорости чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Стабильность системы напрямую зависит от подсистемы питания процессора, и в ASRock B850 PRO-A этому уделили должное внимание. Плата оснащена надежной многофазной системой VRM с качественными компонентами и массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Питание на процессор подается через разъемы 8-pin или 8+4 pin, что обеспечивает достаточный запас мощности даже для старших моделей процессоров Ryzen при работе под длительной нагрузкой или в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели ASRock B850 PRO-A расположен современный набор портов для подключения любой периферии. Вы найдете здесь множество портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C для быстрых внешних накопителей и других устройств. За сетевое подключение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по локальной сети. Встроенный звуковой кодек Realtek предоставляет качественное аудио для игр и мультимедиа, а для любителей кастомизации предусмотрены разъемы для подключения и синхронизации RGB-подсветки через фирменное ПО ASRock Polychrome Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы выбрали совместимые комплектующие: процессор для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как память DDR4 с этой платой несовместима. Хотя система питания надежна, для экстремального ручного разгона флагманских процессоров Ryzen 9 лучше рассмотреть платы на старших чипсетах. Для стабильной работы и хорошего охлаждения зоны VRM рекомендуется использовать корпус с продуманной вентиляцией. При сборке системы с процессорами, выпущенными позже материнской платы, может потребоваться обновление BIOS, что является стандартной процедурой.