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Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM)

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Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 1
Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 2
Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 3
Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 4
Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 5
Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 6
Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 7
Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 1
  • Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 2
  • Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 3
  • Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 4
  • Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 5
  • Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 6
  • Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 7
  • Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626904
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort x 2, HDMI, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), VGA
Размеры в упаковке, см
27х26х5
Вес, г.
920

Описание товара Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM)

Материнская плата ASUS Pro B760M-C-CSM серии Pro обеспечивает стабильность решения задач в составе офисного или домашнего настольного компьютера. Она представлена в форм-факторе Micro-ATX и предусматривает размещение с целью экономии пространства системного блока. В основе платы содержится чипсет Intel B760, который поддерживает процессоры Intel семейства Alder Lake и Raptor Lake. Стандарт Intel XMP предполагает вычислительный разгон платформы. Для модулей оперативной памяти объемом до 192 ГБ предлагаются 4 слота DDR5. Дискретную графическую систему, звуковой контроллер и другие комплектующие можно задействовать с помощью 1 слота PCI-E x16 и 2 PCI-E x1. Под накопители есть 4 разъема SATA и 2 M.2. Сетевой адаптер Ethernet обеспечивает доступ к Интернету со скоростью 1 Гбит/с. Для мониторинга параметров материнской платы ASUS Pro B760M-C-CSM и удаленного администрирования предлагается программное обеспечение ASUS Control Center.



Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel B760
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
6200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
DisplayPort x 2, HDMI, LAN RJ-45, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), VGA
Описание
Материнская плата ASUS Pro B760M-C-CSM серии Pro обеспечивает стабильность решения задач в составе офисного или домашнего настольного компьютера. Она представлена в форм-факторе Micro-ATX и предусматривает размещение с целью экономии пространства системного блока. В основе платы содержится чипсет Intel B760, который поддерживает процессоры Intel семейства Alder Lake и Raptor Lake. Стандарт Intel XMP предполагает вычислительный разгон платформы. Для модулей оперативной памяти объемом до 192 ГБ предлагаются 4 слота DDR5. Дискретную графическую систему, звуковой контроллер и другие комплектующие можно задействовать с помощью 1 слота PCI-E x16 и 2 PCI-E x1. Под накопители есть 4 разъема SATA и 2 M.2. Сетевой адаптер Ethernet обеспечивает доступ к Интернету со скоростью 1 Гбит/с. Для мониторинга параметров материнской платы ASUS Pro B760M-C-CSM и удаленного администрирования предлагается программное обеспечение ASUS Control Center.


Теги товара: micro-atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


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