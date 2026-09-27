Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата ASUS PRO B760M-C-CSM LGA1700 mATX (PRO B760M-C-CSM)
Материнская плата ASUS Pro B760M-C-CSM серии Pro обеспечивает стабильность решения задач в составе офисного или домашнего настольного компьютера. Она представлена в форм-факторе Micro-ATX и предусматривает размещение с целью экономии пространства системного блока. В основе платы содержится чипсет Intel B760, который поддерживает процессоры Intel семейства Alder Lake и Raptor Lake. Стандарт Intel XMP предполагает вычислительный разгон платформы. Для модулей оперативной памяти объемом до 192 ГБ предлагаются 4 слота DDR5. Дискретную графическую систему, звуковой контроллер и другие комплектующие можно задействовать с помощью 1 слота PCI-E x16 и 2 PCI-E x1. Под накопители есть 4 разъема SATA и 2 M.2. Сетевой адаптер Ethernet обеспечивает доступ к Интернету со скоростью 1 Гбит/с. Для мониторинга параметров материнской платы ASUS Pro B760M-C-CSM и удаленного администрирования предлагается программное обеспечение ASUS Control Center.
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