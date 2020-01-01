Купить масляный радиатор - масляные обогреватели для дома в Москве по цене от 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото

Бытовой масляный обогреватель - один из самых популярных видов отопительного оборудования. Такое устройство доступно по цене, надежно и долговечно. Его легко перенести из одного помещения в другое. Технику включают по мере необходимости, когда температура в помещении падает.

Такое устройство, как электрический масляный обогреватель пользуется заслуженной популярностью среди потребителей. Их приобретают по нескольким причинам:

такие устройства обеспечивают быстрый обогрев;

у масляных радиаторов хорошая теплоотдача;

купить масляный обогреватель можно недорого;

с помощью такого оборудования легко контролировать температуру в помещении;

техника отличается мобильностью и имеет компактный размер.

Масляный радиатор (батарея) - электроприбор, который можно подключить к бытовой розетке домашней электросети. Примерно за полчаса техника поднимает температуру воздуха в помещении до нужного уровня. Есть обогреватели, в которых можно регулировать температурный режим. Батареи такого типа могут быть:

секционными;

панельными.

Это не единственное отличие радиаторов разных моделей и марок. Каждый электрический масляный обогреватель характеризуется определенной мощностью и габаритами. Выбирать конкретную модель следует, ориентируясь на эти показатели.

У этих устройств может быть предусмотрен дополнительный функционал:

термостат (позволяет регулировать температуру нагрева);

влагозащита (необходима для обогревателей, которые будут использоваться в помещениях с высокой влажностью);

вентилятор (поможет быстрее распространить тепло по помещению);

ролики (нужны для более удобной транспортировки устройства).

Продажи масляных обогревателей (радиаторов) растут в холодный сезон, когда температура на улице резко падает, а домашние батареи не могут обеспечить комфорт в помещении. Именно в этот период люди начинают искать дополнительные средства для обогрева.

На масляные радиаторы отопления электрические цена зависит от таких факторов, как:

мощность устройства;

количество секций;

наличие дополнительного функционала (термостата, вентилятора, влагозащиты);

производитель;

конструкция радиатора (секционная или панельная).

В продаже есть дешевые модели, цена которых не достигает 2500 рублей, а есть достаточно дорогие устройства. При выборе нужно ориентироваться на индивидуальные потребности. Покупая через наш магазин, вы можете неплохо сэкономить. Мы не завышаем цены на радиаторы, предлагая технику высокого качества по самым доступным ценам. Сделать заказ можно в любое удобное время.

При приобретении этого устройства следует определиться, какие характеристики и дополнительные опции являются необходимыми и по какой цене вы готовы его приобрести. Поэтому перед тем, как купить масляный радиатор, стоит поинтересоваться о фирме, которая его выпустила. Стоит приобретать батареи в магазинах, которые выбирают оборудование от проверенных торговых марок.

Качественные радиаторы, которые работают на масле, абсолютно безопасны. Производители по умолчанию оснащают технику специальными устройствами, которые предотвращают перегрев оборудования. Также существуют правила обращения с радиаторами, следуя которым владелец избежит неприятных последствий.

Не рекомендуется ставить масляные обогреватели рядом с изделиями, которые могут легко воспламениться. Также на масляных устройствах не сушат тряпки и вещи - это запрещено техникой безопасности. Не стоит трогать руками работающий обогреватель.

На проверенную технику дается гарантия производителя. Если оборудование прошло проверку и имеет сертификат качества, то это показатель его надежности.

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