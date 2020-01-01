SSD купить в Москве, SSD диск, твердотельный накопитель в KotoFoto по низкой цене с доставкой

Ищете, где купить SSD с высокой скоростью работы и по адекватной цене? В интернет-магазине КотоФото представлен большой выбор твердотельных накопителей для ПК и ноутбуков.

Почему SSD

SSD-диск — это быстрый и надежный способ вдохнуть жизнь в любой компьютер. Он позволяет загружать систему за считаные секунды, моментально открывать файлы и приложения, без задержек работать с графикой, видео или массивами данных. Именно поэтому твердотельные накопители все чаще выбирают для апгрейда домашних ПК, рабочих станций, игровых ноутбуков и профессиональных сборок.

SSD отличаются от классических жестких накопителей не только высокой скоростью, но и надежностью. У них нет подвижных элементов, они работают тише, устойчивы к вибрациям, меньше нагреваются и потребляют меньше энергии. Это особенно важно в ноутбуках, где важна автономность и защита данных от механических повреждений.

Виды SSD и их особенности

Современные твердотельные накопители бывают двух основных типов по интерфейсу подключения: SATA и PCI-e (NVMe).

SATA SSD — надежный вариант для апгрейда большинства компьютеров и ноутбуков. Они значительно быстрее обычных жестких дисков и подходят для повседневных задач: ускоренной загрузки системы, запуска программ и игр.

SSD на базе PCI-e работают по протоколу NVMe и обеспечивают еще более высокую скорость обмена данными. Такие накопители особенно востребованы у тех, кто монтирует видео, работает с 3D-графикой, запускает тяжелые проекты или просто хочет максимально быстрый отклик системы.

Если вы выбираете накопитель для старого компьютера или ноутбука, ваш вариант, скорее всего, — SATA. Для новых систем и игровых сборок стоит обратить внимание на NVMe — они раскрывают весь потенциал современных комплектующих.

Как подобрать SSD под свои задачи

Перед покупкой важно понять, для чего именно вы планируете использовать накопитель. Если SSD нужен в качестве системного диска в домашнем компьютере или ноутбуке, обычно хватает модели объемом 250–500 ГБ. На него поместятся операционная система, программы и несколько игр. Для работы с медиафайлами, большими проектами или библиотеками игр лучше выбрать накопитель от 1 ТБ — так вы избежите постоянной нехватки места.

Обратите внимание на форм-фактор. Для ноутбуков и компактных сборок чаще всего подходят тонкие SSD в формате M.2, которые устанавливаются прямо на плату и не занимают много места. В настольных ПК можно использовать как M.2, так и классические 2,5-дюймовые диски, подключаемые через SATA. Если в вашем компьютере несколько слотов, можно поставить один быстрый SSD под систему и второй — под файлы и проекты.

При выборе имеет значение и ресурс накопителя. В характеристиках указывается параметр TBW — это объем данных, который можно записать за весь срок службы. Для большинства пользователей хватит любых современных моделей, но если вы часто работаете с большими массивами данных, выбирайте SSD с повышенным TBW.

Чтобы не переплачивать, ориентируйтесь на реальные задачи и учитывайте совместимость с вашим устройством.

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Выбрать подходящий SSD в КотоФото легко. Удобная система поиска позволяет быстро отфильтровать модели по объему, скорости, интерфейсу, бренду и цене. В карточках товаров — подробные характеристики, фотографии, информация о наличии и количестве на складе.

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Оплатить покупку можно так, как удобно вам: онлайн на сайте, наличными при получении или по счету для организаций. Все способы безопасны и надежны. Подтверждение заказа приходит на почту, а менеджеры уточняют детали по телефону.

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