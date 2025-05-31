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SSD Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) купить в Москве
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Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)

31 Отзывы
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Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) - фото 1
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) - фото 2
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
  • Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) - фото 1
  • Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) - фото 2
  • Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 204583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)
3 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)

240-гигабайтный SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-240GT-R] станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать компьютер. Модель, для подключения которой используется интерфейс SATA, отличается значительным ресурсом: величина этого показателя оценивается разработчиком в 140 TBW. Уровень производительности накопителя типичен для твердотельных устройств SATA. Обеспечивается скорость чтения сжатых данных, которая может достигать 520 МБ/с. Предельная скорость записи немногим ниже – 450 МБ/с. Корпус модели украшен узнаваемой наклейкой: перед вами проверенная временем продукция ADATA. Габариты накопителя – 69.85x100.45x7 мм.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
суперский ссд за такие деньги почти подарок
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Alex Bord

Достоинства:


Комментарий:
не могу полноценно проверить скорость, так как диск куплен для внешнего плеера. но надо сказать, что всё исправно работает уже в течении недели.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Чернышов Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в отличном состоянии. Работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
подключил к ноутбуку asus x75vc, этому старичку уже 12 лет старый hdd стал сыпаться, загружался по 10 минут и жестко тупил , сейчас все работает отлично. ноутбук как будто бы вчера купил, просто летает. надеюсь на долго хватит
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
подходит без проблем на штатные крепления. фирма известна, поэтому должно работать долго.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в старенький MacBook. ОС установилась, всё работает довольно быстро.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро, работают без каких либо проблем
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Asus X751L - замена HDD 500GB. Ноутбук ожил! Загрузка WIN10 за 12 сек. вместо 2-3 мин. Добавил ещё памяти 8 GB. Можно жить!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ден

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее и скорость советую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
скорость около 550 по тесту CrystalDiskMark8
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
работает шустро, стоит в компе, система стоит, 2 тома, устанавливаться игры быстро, не лагает пока что
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный, пока работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Программой AData SSD ToolBox определяется.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар. нечего добавить!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск. Посмотрим, сколько проживет.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
все работает .посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию. 3 штуки пошли в работу после создания тома и форматирования.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, скорость чтения/записи на достойном уровне, ноутбук с вин10 летает
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, ноутбук не тормозит, теперь работать одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
в полное не плохой вариант чтобы оживить старенький ноут
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Алексей Гриневский

Достоинства:


Комментарий:
Хороше ссд. Работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Пришёл как на фото без дополнительной упаковки.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену норм, смарт тест идеальный, все ок
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает, время покажет на сколько надежный диск
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне шустрый и качественный SSD
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Вячеслав О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, пришел в срок, работает. Скорость соответствует заявленной.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
пришел запакованный в фирменную коробку. комп сразу увидел, как подключил, все работает
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Адият М.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, трудится на клиентском ноуте
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует. Системой определился без проблем. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, работает, заказываю не в первый раз данный ссд, все нравится



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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
240-гигабайтный SSD-накопитель ADATA SU650 [ASU650SS-240GT-R] станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать или модернизировать компьютер. Модель, для подключения которой используется интерфейс SATA, отличается значительным ресурсом: величина этого показателя оценивается разработчиком в 140 TBW. Уровень производительности накопителя типичен для твердотельных устройств SATA. Обеспечивается скорость чтения сжатых данных, которая может достигать 520 МБ/с. Предельная скорость записи немногим ниже – 450 МБ/с. Корпус модели украшен узнаваемой наклейкой: перед вами проверенная временем продукция ADATA. Габариты накопителя – 69.85x100.45x7 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Константин Ф.

Достоинства:


Комментарий:
суперский ссд за такие деньги почти подарок
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Alex Bord

Достоинства:


Комментарий:
не могу полноценно проверить скорость, так как диск куплен для внешнего плеера. но надо сказать, что всё исправно работает уже в течении недели.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Чернышов Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в отличном состоянии. Работает исправно.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артур А.

Достоинства:


Комментарий:
подключил к ноутбуку asus x75vc, этому старичку уже 12 лет старый hdd стал сыпаться, загружался по 10 минут и жестко тупил , сейчас все работает отлично. ноутбук как будто бы вчера купил, просто летает. надеюсь на долго хватит
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
подходит без проблем на штатные крепления. фирма известна, поэтому должно работать долго.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в старенький MacBook. ОС установилась, всё работает довольно быстро.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли быстро, работают без каких либо проблем
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Asus X751L - замена HDD 500GB. Ноутбук ожил! Загрузка WIN10 за 12 сек. вместо 2-3 мин. Добавил ещё памяти 8 GB. Можно жить!
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Ден

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее и скорость советую
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
скорость около 550 по тесту CrystalDiskMark8
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
работает шустро, стоит в компе, система стоит, 2 тома, устанавливаться игры быстро, не лагает пока что
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим З.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный, пока работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Программой AData SSD ToolBox определяется.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар. нечего добавить!
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный диск. Посмотрим, сколько проживет.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
все работает .посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует описанию. 3 штуки пошли в работу после создания тома и форматирования.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Денис Б.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее качество, скорость чтения/записи на достойном уровне, ноутбук с вин10 летает
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает, ноутбук не тормозит, теперь работать одно удовольствие.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
в полное не плохой вариант чтобы оживить старенький ноут
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Алексей Гриневский

Достоинства:


Комментарий:
Хороше ссд. Работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Валерий М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Пришёл как на фото без дополнительной упаковки.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену норм, смарт тест идеальный, все ок
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо работает, время покажет на сколько надежный диск
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне шустрый и качественный SSD
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Вячеслав О.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, пришел в срок, работает. Скорость соответствует заявленной.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Виталий С.

Достоинства:


Комментарий:
пришел запакованный в фирменную коробку. комп сразу увидел, как подключил, все работает
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Адият М.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, трудится на клиентском ноуте
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Описанию соответствует. Системой определился без проблем. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, работает, заказываю не в первый раз данный ссд, все нравится


Накопитель SSD ADATA Ultimate SU650 240GB (ASU650SS-240GT-R) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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