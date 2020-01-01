Экшн камеры - купить экшен камеру - экшн видеокамера в Москве по цене от 7050 руб. в интернет-магазине КотоФото

Любите активный экстремальный отдых, или стремитесь запечатлеть головокружительный трюк от первого лица? Тогда экшн видеокамера – must have устройство для этих целей. Невероятное качество картинки, ударопрочный компактный корпус и море областей применения.

Современная цифровая экшн камера может похвастаться защитой по стандарту IP68, ударопрочным корпусом и рядом технологий для онлайн-стриминга. Некоторые экстремальные виды спорта благодаря этому гаджету выходят на новый уровень «крутости», поскольку мы можем видеть происходящее от лица спортсмена, а не со стороны, и этот факт еще сильнее щекочет нервы.

Отличие от обычной видеокамеры заключено в ряде нюансов, среди которых:

масса и габариты;

прочность;

качество съемки;

скорость записи;

крепления.

Вес и габариты – ключевые характеристики камеры - крепить на голову профессиональную оптику никто не станет из-за тяжести и боязни сломать дорогую технику. Устройства для экстремальной съемки прочные и не боятся падений, которые частенько случаются при катании на велосипеде, скейте и при занятиях различными видами спорта.

Многие не задумываются, почему такие камеры снимают в 60 fps, когда и при 30 кадрах картинка уже плавная. Дело в скорости реакции. Иногда действия происходят столь стремительно, что стандартная матрица просто не успевает обработать происходящее и на выходе получаем смазанный кадр, который наверняка огорчит трюкача. Из-за этой особенности стоит подбирать высокоскоростные карты памяти стандарта SDHC и SDXC.

Не проблема для камеры и фото высокой четкости, чем и пользуется большинство пользователей. Но самое главное – простота. Достаточно нажать всего 1 кнопку и вы уже в эфире.

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