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Вы можете задать любые интересующие вас вопросы, касающиеся ассортимента, цен, работы нашего интернет-магазина или сотрудничества по электропочте info@kotofoto.ru, по телефону 8(495)137-52-98 или 8 (800) 505-43-75, или через форму обратной связи, находящуюся сверху каждой страницы.

Для юридических лиц

Для получения счета на оплату продукции от юридического лица напишите на почту corp@kotofoto.ru. Пожалуйста, приложите Ваши реквизиты и укажите позиции, которые Вас заинтересовали.

Время работы корпоративного отдела: с 9:00 до 18:00 по московскому времени.

КотоФото Москва

Адрес: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 13, строение 1, "Велозаводской рынок", цокольный этаж, павильон 297.

Метро: Автозаводская, Дубровка

Время работы: пн.-пт. — с 10:00 до 21:00, сб., вс., праздничные дни — с 10:00 до 20:00.

Адреса пунктов выдачи - вы можете найти в карточке любого товара, или в корзине при оформлении заказа.

Реквизиты

Полное фирменное наименование: Индивидуальный предприниматель Янцев Александр Николаевич

Сокращенное наименование: ИП Янцев А.Н.

ФИО: Янцев Александр Николаевич

ОГРНИП: 314784715600041

ИНН: 782620057508

ОКПО: О194258971

ОКАТО: 40270563000

ОКТМО: 40323000000

ОКВЭД: 52.45

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