Купить электрический гайковерт в Москве - мощные электрогайковерты по цене от 2810 руб. | интернет-магазин КотоФото

Еще не так давно гайковерты являлись специализированными инструментами, которые обычно применялись на СТО, а именно - на шиномонтаже для быстрого снятия и установки колёс. Теперь же эти инструменты являются незаменимыми. Их используют при скручивании и накручивании крепежа различных видов, применяют при работе с соединениями очень мягкого типа. Важно и то, что технические показатели инструмента обуславливают его значительный срок службы.
Если ранее решение купить гайковёрт принимали немногие, то теперь из-за доступности и незаменимости при ряде работ этот товар бьёт рекорды продаж. Устройство легко раскручивает резьбовые соединения, которые не всегда под силу даже мощным ключам с большими рычагами.Виды гайковёртов
В настоящий момент существует классификация этого типа инструмента по виду привода:
- пневматические;
- механические;
- гидравлические;
- с приводом от мотора внутреннего сгорания;
- электрические.
Наиболее востребованным является ударный электрический гайковёрт . Другие варианты не столь актуальны в домашних условиях. Впрочем, механические или пневматические устройства могут быть необходимы владельцам грузового транспорта или для работы с компрессорами в гаражах.Особенности работы гайковертов
Конструкция многих изделий схожа с особенностями устройства электродрели или шуруповерта, но без патрона.
При сравнении мощностей шуруповерта и гайковерта при вкручивании и выкручивании саморезов многие специалисты приходят к выводу, что гайковерт на 300 ватт справляется с этой задачей в разы лучше, чем шуруповерт на 1 киловатт. Преимущество электрического гайковёрта, цена которого может быть весьма доступна, заключается в принципе работы, основанным на методе микроудара.
Вращение от мотора передается на вал и маховик ударного механизма. В тот момент, когда на валу появляется сопротивление, ударный механизм срывается, из-за чего и происходит удар. Сила его незначительна, однако в этом случае они выполняются с очень высокой частотой. Благодаря серии порядка 2000 ударов в минуту и достигаются необходимые результаты. При этом мощность устройства - порядка 300-500 ватт.Отличительные особенности этих устройств
Известно, что ударный сетевой гайковёрт имеет ряд отличительных особенностей, которые являются общими для большинства моделей. В частности:
- мотор данного устройства устойчив к перегрузкам, что позволяет ему работать на протяжении долгого периода времени;
- в гайковёртах предусмотрена опция реверса, которая обеспечивает быстрое выкручивание элементов крепежа;
- корпуса приборов изготавливаются из прочного металла или пластика;
- простота в использовании - ещё одно важное преимущество этих инструментов;
- у большинства гайковёртов есть рукоятка с удобным нескользящим покрытием, что делает работу более удобной и комфортной.
Большинство пользователей интернета предпочитают совершать покупки онлайн. Не стал исключением выбор, а затем и покупка всевозможных инструментов, в том числе гайковертов. Вы сможете без лишней спешки через изучить ассортимент и выбрать подходящую именно вам конкретную модель инструмента.
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