Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
В наличии
Код товара: 637990
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3 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
8.2
Высота, см
22.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х45х23
Вес, кг.
1.5
Описание товара Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
Ударный гайковерт ЗУБР ГУЛ-255 предназначен для закручивания, откручивания болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки). Используется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет затягивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Патрон с квадратным хвостовиком обеспечивает установку стандартных головок без переходников. Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
1/2 дюйм.
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
250
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Ширина, см
8.2
Развернуть
Высота, см
22.8
Страна производитель
Китай
Ударный гайковерт ЗУБР ГУЛ-255 предназначен для закручивания, откручивания болтов и гаек (при установке соответствующей оснастки). Используется при сборке, разборке металлических конструкций, снятии и установке колес автомобиля и т.д. Ударная функция позволяет затягивать крепеж большого диаметра и отворачивать приржавевшие метизы. Патрон с квадратным хвостовиком обеспечивает установку стандартных головок без переходников. Подсветка рабочего места создает дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт ударный (ГУЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ - стоимость товара 3360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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