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Гайковерт ударный аккумуляторный Patriot BR 210Li 1/2 UES 180301560 купить с доставкой в Москве
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Гайковерт ударный аккумуляторный Patriot BR 210Li 1/2 UES 180301560

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Гайковерт ударный аккумуляторный Patriot BR 210Li 1/2 UES 180301560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
1
Емкость аккумулятора
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 271140
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
2
Напряжение аккумулятора, В
21
Ширина, см
12.2
Высота, см
31.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х24
Вес, кг.
2.8

Описание товара Гайковерт ударный аккумуляторный Patriot BR 210Li 1/2 UES 180301560

Гайковерт Patriot BR 210Li 1/2 UES - ударный инструмент предназначенный для работы с нагруженным крепежом. В конструкции винтоверта применен бесщеточный электродвигатель. В гайковерт установлена лампочка для подсветки рабочей зоны. С ее помощью можно полноценно работать даже при плохом освещении в помещении.



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Отзывы о товаре Гайковерт ударный аккумуляторный Patriot BR 210Li 1/2 UES 180301560




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
350
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов
2
Дополнительный аккумулятор
да
Емкость аккумулятора
2
Развернуть
Напряжение аккумулятора, В
21
Ширина, см
12.2
Высота, см
31.2
Страна производитель
Китай
Описание
Гайковерт Patriot BR 210Li 1/2 UES - ударный инструмент предназначенный для работы с нагруженным крепежом. В конструкции винтоверта применен бесщеточный электродвигатель. В гайковерт установлена лампочка для подсветки рабочей зоны. С ее помощью можно полноценно работать даже при плохом освещении в помещении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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